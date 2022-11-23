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Это шок! Тамара Глоба назвала знак Зодиака, который будет купаться в деньгах в конце ноября

Limon.ee
Это шок! Тамара Глоба назвала знак Зодиака, который будет купаться в деньгах в конце ноября
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Фото: Shutterstock

Астролог с мировым именем Тамара Глоба выполнила финансовый расклад на конец ноября 2022 года. Главным героем денежного предсказания оказались Скорпионы. Специалист по звездам уверена, что Вселенная будет к ним особенно щедра.

Представителям этого Знака стоит ждать выгоду от вложений. Денежный коридор откроется, если Скорпионы смогут побороть лень. Также у представителей знака есть шанс получить наследство.

Вторая половина месяца принесет Скорпионам материальный успех. Появится реальная возможность заработка. Но будут и расходы, отметила Тамара Глоба в своей ежемесячной рубрике на YouTube.

На пути к богатству Скорпионам нужно всегда стремиться к большему и научиться рисковать. Если вы прислушаетесь к этому совету, то сумеете распрощаться со старыми долгами и начнете строить свой капитал.

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