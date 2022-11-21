Прогноз Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 ноября: и кто же эти везунчики?

Плюсы, по словам астролога, в том, что

прорастает чуть больше уверенности в себе, поднимает голову оптимизм, проснулись радость жизни и какая-то легкость.

Как будто препятствия растворились или не так мозолят нам глаза. А с четверга и вовсе веет свежим бризом новизны, открытий, чего-то молодого и сильного.