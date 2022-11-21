Известный астролог Василиса Володина составила прогноз на предстоящую неделю, в котором обозначила главные моменты грядущих семи дней.
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 ноября: и кто же эти везунчики?
Плюсы, по словам астролога, в том, что
прорастает чуть больше уверенности в себе, поднимает голову оптимизм, проснулись радость жизни и какая-то легкость.
Как будто препятствия растворились или не так мозолят нам глаза. А с четверга и вовсе веет свежим бризом новизны, открытий, чего-то молодого и сильного.
Минусы – заставить себя что-то делать по-прежнему непросто.
Понедельник – самый удачный день недели.
Вторник – помощник и развлекатель.
Четверг – новатор.
Воскресенье – мотиватор.
Везунчики недели Львы, Скорпионы и Рыбы.
Короли коммуникации Близнецы, Стрельцы и Весы.
Богаты на идеи Овны.
У Козерогов появятся новые секретики.
У Раков – эффективные лайф-хаки.
Тельцы могут найти состоятельных помощников.
Девы – наладить домашние процессы.
Водолеи – качественно потусоваться с друзьями.