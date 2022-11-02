Гороскоп на ноябрь 2022: названы 4 неудачника месяца

Гороскоп на ноябрь 2022 для Тельцов

Жесткий удар лунного затмения в ноябре 2022 года будет нанесен по представителям знака Тельца. Этот знак очень не любит перемен, он очень консервативен, а в этом месяце ему предстоит пережить очень много перемен – всему виной Уран.

«Ноябрь для Тельца будет во многом показательным. Возможны серьезные перемены в плане партнерства, отношений, секса, любви, брака, понимания себя и своих потребностей. Если какие-то проблемы долго оставались неразрешенными, то именно сейчас начнутся перемены. И в ноябре Телец увидит последствия глобальных перемен в финансовой и личной жизни, а также во взаимоотношениях с партнером», –рассказал астролог.

Первая половина ноября 2022 года может быть довольно стрессовой и изматывающей для представителей этого знака зодиака. Не исключены разлуки, расставания, кризисы в отношениях с партнерами, может возникнуть непонимание.

Из-за Урана Телец будет требовать свободы и независимости. Однако все в это время может рушиться, прежде всего, финансовая сфера жизни. Возможно появление ограничивающих обстоятельств, когда появится возможность честно в чем-то признаться себе или партнеру.

Во второй половине месяца, когда быстрые планеты перейдут в знак Стрельца, ситуация для Тельца может наладиться: обострится интуиция, эмоции отойдут на второй план, поступит полезная информация по поводу инвестиций. Могут вернуться деньги из прошлого, например, старый долг – говорит гороскоп на ноябрь 2022.