Семь изменений в поведении мужчины, кричащих о том, что он по уши влюблен

Мужчина чаще улыбается и постоянно шутит

Ещe одним явным признаком зарождающихся в мужском сердце чувств станет улыбка кавалера. Да, парни тоже витают в облаках, неосознанно улыбаясь, когда думают о той самой. В присутствии же особенной женщины мужчина много шутит. Не только из-за попытки обратить на себя внимание, но и желая разрядить обстановку, развеселить девушку. А если с юмором получается не слишком хорошо, ухажёр может просто часто улыбаться и этим выдавать себя и чувства.

Парень по-особенному смотрит на объект обожания

Долгий и пронзительный тёплый взгляд прямо в глаза, расширенные зрачки, улыбка – вот как выглядит влюблённый мужчина, любующийся избранницей. И это выдаёт его с головой. Ни на каких женщин вокруг он смотреть так не будет, возможно, даже не заметит их. Но стоит появиться той самой, парень уже не может оторвать от неё особенного взгляда. Со стороны такие изменения в поведении видны особенно хорошо. Вот почему друзья и знакомые порой раньше влюблённого человека понимают, что к чему.

Мужчина постоянно делает комплимент

В глазах по-настоящему влюблённого мужчины избранница всегда прекрасно выглядит, о чём он захочет сообщить напрямую много-много раз. Комплименты появятся сразу и в большом количестве. Даже если молодой человек в принципе постоянно говорит женщинам приятные слова — так воспитан, для дамы сердца он подберёт особенные. И сразу станет понятно: парень испытывает чувства. Пожалуй, это одна из самых приятных особенностей в поведении мужчин в период влюблённости.

Парень повторяет интонации избранницы