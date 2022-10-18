Гороскоп на 18 октября 2022: Весам – интриги, Скорпионам – испытания, Водолеям – везение

Дева

Спокойствие и рассудительность помогут Девам не только отстоять свою точку зрения, но и заручиться поддержкой коллег и влиятельных людей. Принимая решения, которые могут изменить вашу личную жизнь, стоит обдумать все последствия. Сегодня все кажется не таким как есть, не нужно строить иллюзий.

Весы

Сегодня Весы смогут быстро решить проблемы, которые возникают на профессиональном поприще. Однако деловые отношения могут разочаровать, поступки ваших давних партнеров не радуют. Однако не стоит рвать отношения, они могут принести пользу. В любой сфере действуйте открыто и честно, интриги могут ударить по вашей репутации.

Скорпион

Скорпионам в этот день стоит проявить максимальную осторожность. Не самое лучшее время для рисковых мероприятий, придерживайтесь привычной линии и воздержитесь от экспериментов и кардинальных изменений. Эти сутки могут стать проверкой силы духа и настоящим испытанием.

Стрелец

В этот день Стрельцам стоит сбавить обороты и больше внимания уделить анализу ситуации и размышлениям. Однако не стоит поддаваться иллюзиям, вы только напрасно потратите время. Гармонию в отношениях поможет сохранить ваше спокойствие и желание идти на компромиссы.

Козерог

Козерогам в этот день придется пройти через трудности. Однако помните, что вы можете рассчитывать на поддержку союзников и людей, которым вы доверяете. Благоприятный день для обращения в государственные инстанции и работы с документами. Вы сможете решить важные вопросы. Во второй половине дня уделите больше внимания отдыху.

Водолей

Водолеи – везунчики дня. Обстоятельства складываются для вас наилучшим образом, вы сможете решить давнюю проблему и разобраться в сложном вопросе. Можно планировать долгосрочные поездки и деловые командировки. Ваша фантазия и смекалка не дают вам заскучать, вы сможете придумать себе самые невероятные развлечения.

Рыбы