Гороскоп на 13 октября 2022: Тельцам - успех, Стрельцам - знакомство, Рыбам - смена планов

Овен

Овны смогут как никогда умело применить дар убеждения. Пустите в ход все свое обаяние, но не забывайте и о железобетонных аргументах. Звезды советуют сохранять спокойствие и не давать волю гневу. Возможны переживания из-за романтических отношений.

Телец

Проявите в четверг все свои лучшие черты характера. Вы не должны отказываться от новых дел, даже если они потребуют труда и затрат энергии.

Тельцы могут получить интересное предложение по работе или продвинуться по карьерной лестнице.

Близнецы

Обстоятельства будут меняться очень стремительно. Близнецам нужно быстро реагировать. Звезды говорят, что 13 октября от этого будет зависеть не только ваша судьба, но и будущее кого-то из вашего окружения. В целом, день обещает быть напряжённым в эмоциональном плане.

Рак

Ракам придется отстаивать свою позицию. Действуйте решительно. Если вы проявите слабость, то окружающие перестанут вас уважать. Некоторых представителей знака посетит вдохновение и захочется приобщиться к искусству.

Лев

День подведения итогов. Пока вы не разберетесь с тем, чего уже достигли, вы не сможете двигаться дальше.

Звезды советуют слушать свою интуицию, а не чужие советы.

Дева

Вы станете заложниками своих собственных решений. Где-то вы допустили ошибку и теперь пожинаете плоды.

Девам стоит проявить мудрость, чтобы выйти достойно из сложной ситуации.

Весы