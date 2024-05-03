Один из самых успешных жителей Эстонии, предприниматель Урмас Сыырумаа уверен, что деньги - это лишь следствие гармонии и благополучия человека. Пятнадцать лет назад бизнесмен открыл для себя даосизм и теперь готов делиться со всеми законами счастливой жизни.
«ВОДУ НАДО ЕСТЬ!» ⟩ Эстонский миллионер Урмас Сыырумаа раскрывает секреты благополучия
Одним из своих учителей Урмас Сыырумаа считает даосского мастера цигуна и сексуального кунг-фу, создателя «Системы целительного дао» Мастера Мантек Чиа. Уже на следующей неделе основатель Всемирной системы дао-исцеления приедет в Таллинн, чтобы поделиться бесценным опытом с жителями Эстонии. Подробнее ЗДЕСЬ!
Урмас Сыырумаа уверен, что здоровье - один из секретов его успеха. Эстонский предприниматель познакомился с китайским учением даосизм 15 лет назад.
«Такого не бывает, что я спортсмен, здоровый человек, а деньги прошли мимо меня», - объясняет Сыырумаа, ведь в китайской философии одно тесно связано с другим. И если у человека гармония в душе, он здоров и счастлив, деньги тоже появятся.
Себя успешный эстонский бизнесмен считает счастливым человеком. «По гороскопу я Стрелец, а по жизни - оптимист, - говорит Сыырумаа. - Я считаю, что мы живем в самое лучшее время, которое только можно придумать».
Впрочем, бизнесмен уверен, что даже если ты счастлив, здоров и успешен, нельзя останавливаться. «Человек в этой жизни должен быть в постоянном движении - совсем как велосипед, который если остановится, просто упадет», - говорит Урмас Сыырумаа в студии Limon LIVE.
Даосский целитель Мантек Чиа, которого Сыырумаа считает своим учителем, посетит Эстонию 10-16 мая, своим опытом он будет делиться в оздоровительном центре Pühali Hea Elu Keskus.
«Я очень рад, что Мантек Чиа приедет сюда, ему в апреле исполнилось 80 лет - он уже такой старый, а не сильно внешне отличается от меня. И я очень советую прийти и послушать его, - говорит Сыырумаа. - Самое главное, что после общения с ним человек понимает: все в его руках - и жизнь, и здоровье».
Погружение в даосизм дало Сыырумаа понимание, что самое исцеляющее средство у человека - его руки. «Реальные проблемы находятся в энергетическом теле, если в физическом теле у тебя что-то болит, значит, проблема уже слишком серьезная, но даже тогда можно себя исцелить».
В студии Limon LIVE Урмас Сыырумаа показывает простые движения, которые помогают ему взбодриться каждое утро и легкий массаж, который он делает себе сам. «Мантек Чиа объясняет, что стресс - это тоже энергия. И ты в силах трансформировать ее себе на пользу, вложить в свое здоровье», - говорит Сыырумаа.
Вместе с даосскими практиками пришло к эстонскому предпринимателю и простое понимание жизни. «Блюдо надо пить, а воду надо есть, - делится Урмас Сыырумаа советами, как впустить в свою жизнь благополучие. - Воду, например, надо прожевывать, еще и делать это осмысленно, чувствовать, как благодаришь эту жидкость».
Впрочем, в студии Limon LIVE бизнесмен не только дает советы, но и показывает, как их правильно выполнять. «Есть надо за один раз столько, сколько помещается в твою ладонь, - говорит Сыырумаа. - В первую очередь вареные блюда, а также старайтесь отдавать предпочтение темным продуктам. Если рис - красный рис, если мясо - красное мясо, если картошка - красная картошка. Свекла, красная рыба… Если вино - тоже красное! Продукты красных оттенков дают больше пользы организму, потому что в них больше антиоксидантов, которые чистят организм». А еще бизнесмен советует сократить употребление глютена, который прежде всего находится в зерне и в муке.
«Глютен - главный враг для человека, потому что он как цемент блокирует вены, артерии. А также пагубное действие на организм оказывает фтор в зубной пасте». Каждое свое утро Урмас Сыырумаа начинает со стакана теплой воды, а затем он здоровается со своим телом и делает маленький массаж. «Тело - дом твоего духа, надо войти в него, и туда надо стучать аккуратно», - Сыырумаа показывает в студии жизненно важную зарядку.
«Средний эстонский человек уже в 55-60 лет начинает болеть хроническими заболеваниями. А ведь лучше до самого конца быть бодрым и активным», - уверен бизнесмен. И ответственность за свое здоровье каждый из нас несет сам. Медицина здесь бессильна и может лишь залатать уже случившиеся с тобой серьезные проблемы.
Как успешный бизнесмен устраивал себе ретриты, в ходе которых запирал себя в темной комнате на 21 и 13 дней, какие удивительные выводы сделал из этого необычного опыта, а также советы благополучия и долголетия, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!