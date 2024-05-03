Пт, 3.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

«ВОДУ НАДО ЕСТЬ!» Эстонский миллионер Урмас Сыырумаа раскрывает секреты благополучия

Светлана Карабут
Copy

Один из самых успешных жителей Эстонии, предприниматель Урмас Сыырумаа уверен, что деньги - это лишь следствие гармонии и благополучия человека. Пятнадцать лет назад бизнесмен открыл для себя даосизм и теперь готов делиться со всеми законами счастливой жизни.

Одним из своих учителей Урмас Сыырумаа считает даосского мастера цигуна и сексуального кунг-фу, создателя «Системы целительного дао» Мастера Мантек Чиа. Уже на следующей неделе основатель Всемирной системы дао-исцеления приедет в Таллинн, чтобы поделиться бесценным опытом с жителями Эстонии. Подробнее ЗДЕСЬ!

Урмас Сыырумаа уверен, что здоровье - один из секретов его успеха. Эстонский предприниматель познакомился с китайским учением даосизм 15 лет назад.

«Такого не бывает, что я спортсмен, здоровый человек, а деньги прошли мимо меня», - объясняет Сыырумаа, ведь в китайской философии одно тесно связано с другим. И если у человека гармония в душе, он здоров и счастлив, деньги тоже появятся.

Урмас Сыырумаа в студии Limon LIVE.
Урмас Сыырумаа в студии Limon LIVE. Фото: Sander Ilvest

Себя успешный эстонский бизнесмен считает счастливым человеком. «По гороскопу я Стрелец, а по жизни - оптимист, - говорит Сыырумаа. - Я считаю, что мы живем в самое лучшее время, которое только можно придумать».

Впрочем, бизнесмен уверен, что даже если ты счастлив, здоров и успешен, нельзя останавливаться. «Человек в этой жизни должен быть в постоянном движении - совсем как велосипед, который если остановится, просто упадет», - говорит Урмас Сыырумаа в студии Limon LIVE.

Даосский целитель Мантек Чиа, которого Сыырумаа считает своим учителем, посетит Эстонию 10-16 мая, своим опытом он будет делиться в оздоровительном центре Pühali Hea Elu Keskus.

«Я очень рад, что Мантек Чиа приедет сюда, ему в апреле исполнилось 80 лет - он уже такой старый, а не сильно внешне отличается от меня. И я очень советую прийти и послушать его, - говорит Сыырумаа. - Самое главное, что после общения с ним человек понимает: все в его руках - и жизнь, и здоровье».

Урмас Сырумаа и Светлана Карабут в студии Limon LIVE.
Урмас Сырумаа и Светлана Карабут в студии Limon LIVE. Фото: Sander Ilvest

Погружение в даосизм дало Сыырумаа понимание, что самое исцеляющее средство у человека - его руки. «Реальные проблемы находятся в энергетическом теле, если в физическом теле у тебя что-то болит, значит, проблема уже слишком серьезная, но даже тогда можно себя исцелить».

В студии Limon LIVE Урмас Сыырумаа показывает простые движения, которые помогают ему взбодриться каждое утро и легкий массаж, который он делает себе сам. «Мантек Чиа объясняет, что стресс - это тоже энергия. И ты в силах трансформировать ее себе на пользу, вложить в свое здоровье», - говорит Сыырумаа.

Вместе с даосскими практиками пришло к эстонскому предпринимателю и простое понимание жизни. «Блюдо надо пить, а воду надо есть, - делится Урмас Сыырумаа советами, как впустить в свою жизнь благополучие. - Воду, например, надо прожевывать, еще и делать это осмысленно, чувствовать, как благодаришь эту жидкость».

Впрочем, в студии Limon LIVE бизнесмен не только дает советы, но и показывает, как их правильно выполнять. «Есть надо за один раз столько, сколько помещается в твою ладонь, - говорит Сыырумаа. - В первую очередь вареные блюда, а также старайтесь отдавать предпочтение темным продуктам. Если рис - красный рис, если мясо - красное мясо, если картошка - красная картошка. Свекла, красная рыба… Если вино - тоже красное! Продукты красных оттенков дают больше пользы организму, потому что в них больше антиоксидантов, которые чистят организм». А еще бизнесмен советует сократить употребление глютена, который прежде всего находится в зерне и в муке.

Урмас Сыырумаа не только дает советы, но и показывает в студии Limon LIVE полезные упражнения.
Урмас Сыырумаа не только дает советы, но и показывает в студии Limon LIVE полезные упражнения. Фото: Sander Ilvest

«Глютен - главный враг для человека, потому что он как цемент блокирует вены, артерии. А также пагубное действие на организм оказывает фтор в зубной пасте». Каждое свое утро Урмас Сыырумаа начинает со стакана теплой воды, а затем он здоровается со своим телом и делает маленький массаж. «Тело - дом твоего духа, надо войти в него, и туда надо стучать аккуратно», - Сыырумаа показывает в студии жизненно важную зарядку.

«Средний эстонский человек уже в 55-60 лет начинает болеть хроническими заболеваниями. А ведь лучше до самого конца быть бодрым и активным», - уверен бизнесмен. И ответственность за свое здоровье каждый из нас несет сам. Медицина здесь бессильна и может лишь залатать уже случившиеся с тобой серьезные проблемы.

Как успешный бизнесмен устраивал себе ретриты, в ходе которых запирал себя в темной комнате на 21 и 13 дней, какие удивительные выводы сделал из этого необычного опыта, а также советы благополучия и долголетия, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх