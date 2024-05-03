«ВОДУ НАДО ЕСТЬ!» Эстонский миллионер Урмас Сыырумаа раскрывает секреты благополучия

Одним из своих учителей Урмас Сыырумаа считает даосского мастера цигуна и сексуального кунг-фу, создателя «Системы целительного дао» Мастера Мантек Чиа. Уже на следующей неделе основатель Всемирной системы дао-исцеления приедет в Таллинн, чтобы поделиться бесценным опытом с жителями Эстонии. Подробнее ЗДЕСЬ!

Урмас Сыырумаа уверен, что здоровье - один из секретов его успеха. Эстонский предприниматель познакомился с китайским учением даосизм 15 лет назад.

«Такого не бывает, что я спортсмен, здоровый человек, а деньги прошли мимо меня», - объясняет Сыырумаа, ведь в китайской философии одно тесно связано с другим. И если у человека гармония в душе, он здоров и счастлив, деньги тоже появятся.

Урмас Сыырумаа в студии Limon LIVE. Фото: Sander Ilvest

Себя успешный эстонский бизнесмен считает счастливым человеком. «По гороскопу я Стрелец, а по жизни - оптимист, - говорит Сыырумаа. - Я считаю, что мы живем в самое лучшее время, которое только можно придумать».

Впрочем, бизнесмен уверен, что даже если ты счастлив, здоров и успешен, нельзя останавливаться. «Человек в этой жизни должен быть в постоянном движении - совсем как велосипед, который если остановится, просто упадет», - говорит Урмас Сыырумаа в студии Limon LIVE.

Даосский целитель Мантек Чиа, которого Сыырумаа считает своим учителем, посетит Эстонию 10-16 мая, своим опытом он будет делиться в оздоровительном центре Pühali Hea Elu Keskus.