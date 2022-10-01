Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака

Рак

Не откладывайте надолго дела, важные не только для вас, но и для окружающих. В первой половине дня справиться с ними будет не так уж сложно. Вы не хотите идти проторенным путем, предпочитаете экспериментировать, искать собственный способ достичь цели. И все получается. Многие вопросы решаются неожиданно быстро. Часто помогают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Вторая половина дня – подходящее время для покупок. Вы выбираете красивые и удобные вещи. Они понравятся и вам, и вашим близким. Вечер стоит провести дома. Так вы быстрее восстановите силы.

Лев

Работайте. Сегодня это у вас получается просто отлично. Можно справиться с непростыми делами, решить задачи, которые другим оказались не по силам. Вы никуда не торопитесь, ничего не упускаете из виду, поэтому не допускаете серьезных ошибок. Многим нравится ваш подход к делам, поэтому найти помощников будет нетрудно. День дает возможность обсудить какие-то важные вопросы, откровенно поговорить о том, что вас тревожило. Близкие понимают вас даже лучше, чем можно было ожидать, о многом догадываются и охотно помогают.

Дева