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ТОП-10 ⟩ Самые красивые фото Таллинна и окрестностей в красках осени

Limon.ee
Самые красивые фото Таллинна и окрестностей в красках осени
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Осень в Таллинне. Фото иллюстративное.
Осень в Таллинне. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Настала золотая пора – осень, которую не все ждали с нетерпением из-за холодной, ветренной и дождливой погоды. Однако во всем надо искать плюсы и один из них – невероятные краски осени, которые окрашивают всё в желтые, оранжевые, красные и даже золотистые оттенки.

Давайте же окунемся в эти краски, которые по всей Эстонии создают невероятную красоту. Мы собрали самые красивые снимки, сделанные в Таллинне и его окрестностях, которые показывают это время года в лучшем виде.

Таллинн

Харьюмаа

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