Печальный итог: актеры, которые умерли сразу же после того, как стали суперзвездами

Брюс Ли

Кажется, что Брюс Ли был всегда великим и знаменитым. Но нет, он с большим усердием пробивал кулаками путь в Голливуд: снимался в местечковом кино и второстепенных сериалах. Там его приняли лишь в 1972 году – актер появился в боевике «Путь дракона», где замочил самого Чака Норриса (тот после этого станет неубиваемым). И тотчас снялся в «Выходе Дракона», который станет лучшим фильмом его жизни, да и всего кунг-фу жанра. Съемки закончились в апреле, а 20 июля 1973 года 32-летний король кунг-фу внезапно скончался от отека мозга и даже не успел побывать на премьере. Слухи о причинах смерти не стихают по сей день, подозревают даже происки мафии. Но, скорее всего, титана убил банальный тепловой удар.