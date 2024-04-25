Регистрация кандидатов на выборы в Европарламент закончилось 20 апреля. Свои кандидатуры выдвинули представители девяти политических партий и шести независимых кандидатов, среди которых, естественно, есть и женщины. Но как в случае избрания они будут совмещать работу в Брюсселе с личной жизнью?

Мы обратились к представительницам восьми политических партий Эстонии, чтобы узнать, трудно ли быть женщиной в политике и как они собираются совмещать личную жизнь и работу в Европарламенте. Также мы поинтересовались, почему они решили выдвинуть свои кандидатуры и почему считают, что именно они должны пройти в Европейский парламент.