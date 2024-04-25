Вам здесь не рады: семь направлений, которые не ждут туристов этим летом

3. Озеро Комо, Италия. Не так давно власти города Комо изъявили желание ввести плату за вход для туристов по принципу Венеции. Многие постоянные посетители жалуются, что из-за чрезмерного туризма это место утратило свое очарование.

Вместо этого стоит обратить внимание на озеро Лаго-Маджоре на границе Италии и Швейцарии. Это живописное озеро окружено заснеженными горами, а в его сердце спрятаны острова Борромео, где можно исследовать дворцы и великолепные сады в итальянском стиле.

4. Афины, Греция. В прошлом году греческую столицу назвали одним из наиболее пострадавших из-за чрезмерного туризма направлений. В итоге с прошлого сентября власти ввели ограничения на посещение афинского Акрополя. Кроме того, с этого года в стране ввели новый «климатический» налог для туристов и ужесточили пляжные правила.

Но если два последних пункта все равно не отбили у вас желание ехать в Грецию, можна хотя бы обратить внимание на менее загруженные направления, например, острова Фолегандрос или Милос, которые предлагают туристам все то же греческое очарование, но меньше туристов.

5. Барселона, Испания. Полгода назад этот мега-популярный город запретил круизным лайнерам заходит в центр, а с апреля там вновь повысили туристический налог.