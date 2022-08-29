Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, у которых жизнь в сентябре повернется на 180 градусов

Российский астролог Тамара Глоба рассказала о том, что несколько знаков Зодиака в сентябре смогут круто изменить свою жизнь. Она называет первый месяц осени периодом, когда в жизнь входят крутые перемены. Они продлятся до начала зимы, прогнозирует она.

Акцент нужно сделать на финансах, которые могут пострадать из-за внешних факторов, предупреждает она. Впрочем, есть пять знаков, которым нужно готовится к переменам в судьбе в целом.

Близнецы

Для этого знака сентябрь станет месяцем успехов и разочарований. Если в начале месяца вместе с новыми людьми в жизнь могут войти разочарования, то позднее, а также в октябре и начале ноября начнется время творчества, любви и приятных встреч. Вы сможете сделать новые открытия, узнать много нового, а также пережить большое путешествие.

Во второй половине сентября в личную жизнь войдут как новые обязательства, так и радости. Да, двойственность месяца проявится и в том, что деловая нагрузка будет перемежаться с отдыхом. Таким образом, несмотря на всю нагрузку, здоровье Близнецов будет в порядке.

Лев