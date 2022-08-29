Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, у которых жизнь в сентябре повернется на 180 градусов
Акцент нужно сделать на финансах, которые могут пострадать из-за внешних факторов, предупреждает она. Впрочем, есть пять знаков, которым нужно готовится к переменам в судьбе в целом.
Близнецы
Для этого знака сентябрь станет месяцем успехов и разочарований. Если в начале месяца вместе с новыми людьми в жизнь могут войти разочарования, то позднее, а также в октябре и начале ноября начнется время творчества, любви и приятных встреч. Вы сможете сделать новые открытия, узнать много нового, а также пережить большое путешествие.
Лев
В сентябре царь Зодиака может столкнуться с обманом в попытке заработать деньги для главной ценности знака – его семьи. Проблемы навалятся со всех сторон: конфликты с любимыми и друзьями, ссоры и неприятности на работе, расставания и мошенничество. Поэтому в преддверии этого месяца запаситесь терпением и постарайтесь минимизировать потери.
Одновременно Львы смогут столкнутся с кое-чем новым, включая судьбоносные события, новые направления деятельности, новые контракты и перспективе. Месяц будет непростым и судьбоносным, предупреждает Глоба.
Для самого педантичного знака Зодиака, по мнению астролога, сентябрь может преподнести шанс реализовать свои планы и идеи. Чтобы избежать препятствий, придется поделить внимание между разными людьми. Новая работа или предложение не должно застать вас врасплох. Тем более, что на старой работе все дела придется выстроить по-новому.
Козерог
Сентябрь окунет главных домоседов Зодиака в путешествия и поездки, но Козерогам стоит быть аккуратнее на отдыхе. Как говорит Глоба, опасность травм ожидает у мора или в поездке на машине. Не спешите, будьте внимательными к здоровью, и тогда из отдыха вы вернетесь только с прекрасными впечатлениями.
Во второй декаде сентября нужно сосредоточиться на карьере, обсудив новые проекты с коллегами и руководством. Они способны принести вам отдачу в виде неплохого финансового успеха.
А еще вам повезет с подругами и друзьями, которые вам любят. С ними вы можете поехать в путешествие, начать новое дело и строить совместные планы, которым суждено реализоваться.
Рыбы
Начало осени станет временем перемен и для Рыб. Внезапно на первый план выходят вопросы духовные, из-за которых возможны конфликты с близкими людьми, соперниками и давними партнерами.
Чтобы успокоится, обратите внимание на дом, поинтересуйтесь вопросами, которые связаны с землей и недвижимостью. Если во второй половине сентября вы окажетесь вдалеке от родного дома, вас ждут там популярность, внимание, поддержка, любовь и осознание собственной ценности.