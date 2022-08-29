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Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, у которых жизнь в сентябре повернется на 180 градусов

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, у которых жизнь в сентябре повернется на 180 градусов
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Сентябрь. Иллюстративное фото
Сентябрь. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Непростой период сменится новыми событиями и успехами, пишет Topnews.

Российский астролог Тамара Глоба рассказала о том, что несколько знаков Зодиака в сентябре смогут круто изменить свою жизнь. Она называет первый месяц осени периодом, когда в жизнь входят крутые перемены. Они продлятся до начала зимы, прогнозирует она.

Акцент нужно сделать на финансах, которые могут пострадать из-за внешних факторов, предупреждает она. Впрочем, есть пять знаков, которым нужно готовится к переменам в судьбе в целом.

Близнецы

Для этого знака сентябрь станет месяцем успехов и разочарований. Если в начале месяца вместе с новыми людьми в жизнь могут войти разочарования, то позднее, а также в октябре и начале ноября начнется время творчества, любви и приятных встреч. Вы сможете сделать новые открытия, узнать много нового, а также пережить большое путешествие.

Во второй половине сентября в личную жизнь войдут как новые обязательства, так и радости. Да, двойственность месяца проявится и в том, что деловая нагрузка будет перемежаться с отдыхом. Таким образом, несмотря на всю нагрузку, здоровье Близнецов будет в порядке.

Лев

В сентябре царь Зодиака может столкнуться с обманом в попытке заработать деньги для главной ценности знака – его семьи. Проблемы навалятся со всех сторон: конфликты с любимыми и друзьями, ссоры и неприятности на работе, расставания и мошенничество. Поэтому в преддверии этого месяца запаситесь терпением и постарайтесь минимизировать потери.

Одновременно Львы смогут столкнутся с кое-чем новым, включая судьбоносные события, новые направления деятельности, новые контракты и перспективе. Месяц будет непростым и судьбоносным, предупреждает Глоба.

Девы

Для самого педантичного знака Зодиака, по мнению астролога, сентябрь может преподнести шанс реализовать свои планы и идеи. Чтобы избежать препятствий, придется поделить внимание между разными людьми. Новая работа или предложение не должно застать вас врасплох. Тем более, что на старой работе все дела придется выстроить по-новому.

В личной жизни также будет непросто. Во-первых, придется столкнутся с проблемами со здоровьем у близких. Уделите им время, потому что позднее вам потребуется их помощь, особенно от женщин. Не ссорьтесь, иначе в конце месяца можно прийти к разрыву отношений.

Козерог

Сентябрь окунет главных домоседов Зодиака в путешествия и поездки, но Козерогам стоит быть аккуратнее на отдыхе. Как говорит Глоба, опасность травм ожидает у мора или в поездке на машине. Не спешите, будьте внимательными к здоровью, и тогда из отдыха вы вернетесь только с прекрасными впечатлениями.

Во второй декаде сентября нужно сосредоточиться на карьере, обсудив новые проекты с коллегами и руководством. Они способны принести вам отдачу в виде неплохого финансового успеха.

А еще вам повезет с подругами и друзьями, которые вам любят. С ними вы можете поехать в путешествие, начать новое дело и строить совместные планы, которым суждено реализоваться.

Рыбы

Начало осени станет временем перемен и для Рыб. Внезапно на первый план выходят вопросы духовные, из-за которых возможны конфликты с близкими людьми, соперниками и давними партнерами.

Чтобы успокоится, обратите внимание на дом, поинтересуйтесь вопросами, которые связаны с землей и недвижимостью. Если во второй половине сентября вы окажетесь вдалеке от родного дома, вас ждут там популярность, внимание, поддержка, любовь и осознание собственной ценности.

Рыбы могут потешить свой интеллект, занявшись новый проектам. Глоба предупреждает: готовьтесь к крупным переменам в жизни.
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