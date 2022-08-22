Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которых ждет счастье в сентябре 2022
Телец
Предприимчивый и трудолюбивый знак станет первым, кому начнет везти в начале осени. В любви Тельцы останутся с прежним партнером, но он откроется им с другой стороны.
Новизна станет главной характеристикой месяца. Тельцам стоит ждать и новизны в работе, причем времени хватит на все. Запускайте новые проекты, просите помощи у коллег – и вы ее получите. Только не забывайте о здоровье, ведь слишком хороший аппетит приведет к нагрузке на ЖКТ, самому уязвимому органу Тельцов.
Близнецы
Для них сентябрь станет временем заботы о детях, временем школьных хлопот. Питание, обучение, сопровождение – на это потребуются силы, поэтому звезды могут подкинуть любимчикам финансовый сюрприз в виде выигрыша в лотерею или наследства.
А еще можно вступить в брак с проверенным временем партнером. Главное – беречь конечности, потому что в сенябре вероятны травмы. Никакого экстрима и все будет хорошо.
Удача в карьере, во всех творческих начинаниях – вот какой Львов встретит осень. Все давние идеи принесут выгоду, главное – не давать завистникам распускать язык.
Весы
И этому слегка ленивому знаку стоит позаботиться о здоровье. Кожные высыпания, инфекции и прочее могут испортить прекрасное настроение, вызванное легким периодои на работе и в личной жизни.
Сентябрь для Весов станет спокойным и мирным месяцем, в котором все будет идти по накатанной колее. Следить стоит только за словами, чтобы не разругаться со старыми друзьями и родней. И не допустить разрыва отношений уже в октябре.
Козерог
Один из главных упрямцев Зодиака в сентябре сможет передохнуть. Карьера пойдет в гору, проекты будут удачными, даже рисковые предприятия окажутся нужны и важны.
Успех ждет и в личной жизни, и если случится размолвка, то стоит винить в ней самих Козерогов, которые способны на воле натворить дел. Тут важно не стать участником любовного треугольника.
А вот здоровье потребует теплой одежды и регулярного сна, чтобы не подхватить простуду. Думайте об иммунитете, и он позаботиться о вас.