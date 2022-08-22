Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которых ждет счастье в сентябре 2022

Первый месяц осени принесет удачу в разных сферах жизни, считает российский астролог Тамара Глоба. Но повезет не всем, только представители пяти знаков Зодиака могут рассчитывать на благосклонность звезд.

Телец

Предприимчивый и трудолюбивый знак станет первым, кому начнет везти в начале осени. В любви Тельцы останутся с прежним партнером, но он откроется им с другой стороны.

Новизна станет главной характеристикой месяца. Тельцам стоит ждать и новизны в работе, причем времени хватит на все. Запускайте новые проекты, просите помощи у коллег – и вы ее получите. Только не забывайте о здоровье, ведь слишком хороший аппетит приведет к нагрузке на ЖКТ, самому уязвимому органу Тельцов.

Близнецы

Для них сентябрь станет временем заботы о детях, временем школьных хлопот. Питание, обучение, сопровождение – на это потребуются силы, поэтому звезды могут подкинуть любимчикам финансовый сюрприз в виде выигрыша в лотерею или наследства.

А еще можно вступить в брак с проверенным временем партнером. Главное – беречь конечности, потому что в сенябре вероятны травмы. Никакого экстрима и все будет хорошо.

Лев

Удача в карьере, во всех творческих начинаниях – вот какой Львов встретит осень. Все давние идеи принесут выгоду, главное – не давать завистникам распускать язык.