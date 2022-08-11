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Названы продукты, которыми лучше всего перекусывать на работе

Limon.ee
Названы продукты, которыми лучше всего перекусывать на работе
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Перекус. Иллюстративное фото
Перекус. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Самыми полезными продуктами для перекуса в офисе можно считать творог, орехи, свежие овощи и фрукты, рассказала в беседе с Ura.Ru врач-диетолог Нурия Дианова, пишет Gazeta.ru.

По словам медика, при наличии в офисе холодильника стоит захватить с собой на работу кисломолочные продуты, например, творог он может стать отличным дополнением к здоровому перекусу.

«Возьмите любые ваши любимые орехи. Арахис сюда не входит, так как это бобовые и от них может болеть желудок. Женщинам достаточно 10 штук миндаля, кешью или фундука. Я не советую делать микс, но для мозга лучше делать разнообразие», — посоветовала врач.

Также важно не забывать о наличии в рационе клетчатки. Можно перекусить свежими фруктами или овощами.

В качестве полезного напитка подойдет чай, но в небольшом количестве, а вот от кофе лучше отказаться.

Ранее сообщалось о том, что гастроэнтеролог Лопатин назвал продукты, которые нельзя есть после повторной заморозки.

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