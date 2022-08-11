Названы продукты, которыми лучше всего перекусывать на работе

По словам медика, при наличии в офисе холодильника стоит захватить с собой на работу кисломолочные продуты, например, творог он может стать отличным дополнением к здоровому перекусу.

«Возьмите любые ваши любимые орехи. Арахис сюда не входит, так как это бобовые и от них может болеть желудок. Женщинам достаточно 10 штук миндаля, кешью или фундука. Я не советую делать микс, но для мозга лучше делать разнообразие», — посоветовала врач.

Также важно не забывать о наличии в рационе клетчатки. Можно перекусить свежими фруктами или овощами.

В качестве полезного напитка подойдет чай, но в небольшом количестве, а вот от кофе лучше отказаться.