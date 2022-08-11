В понедельник житель Хельсинки получил шокирующие новости из похоронного бюро. По электронной почте ему сообщили, что тело его матери, умершей в июле в больнице Лааксо, передано неизвестному лицу, пишет Elu24.
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В больнице Хельсинки тело передали неизвестному человеку, который перевез его в Эстонию?
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В больнице Хельсинки тело передали неизвестному человеку, который перевез его в Эстонию?
«Я узнал, что матери в Лааксо нет, а в документах написано, что ее тело уже кому-то передано. Пункт назначения – Таллинн, Эстония», – говорит мужчина, который в тот момент организовывал похороны своей матери.