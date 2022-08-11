В больнице Хельсинки тело передали неизвестному человеку, который перевез его в Эстонию?

«Я узнал, что матери в Лааксо нет, а в документах написано, что ее тело уже кому-то передано. Пункт назначения – Таллинн, Эстония», – говорит мужчина, который в тот момент организовывал похороны своей матери.

Helsingin Sanomat также ознакомилась с электронным письмом, полученным мужчиной из похоронного бюро, в котором говорится, что тело умершего доставлено в Таллинн. Однако в документах нет сведений о том, кто это сделал, только комбинация букв.