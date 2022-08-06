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Лобода нашла страну, где хотела бы встретить старость: близко к нам!

Limon.ee
Лобода нашла страну, где хотела бы встретить старость: близко к нам!
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Светлана Лобода
Светлана Лобода Фото: Vyacheslav Prokofyev

Светлана Лобода с большим энтузиазмом рассказывает о своей жизни в Латвии. Певица сообщила, что теперь понимает, почему многие известные люди покупают там недвижимость, передает Rambler.

Лободе очень импонирует неспешный ритм жизни в стране в целом. По ее словам, жители там очень спокойные, а на пожилых людей, которые гуляют по улицам, держась за руки, невозможно наглядеться. Светлана даже решила, что в старости будет жить именно в Латвии.

«Это так трогательно, что хочется старость встретить здесь», — сообщила Лобода.

Напомним, что Лобода покинула Россию практически сразу после начала войны на Украине. Певица осудила действия Москвы и уехала в Латвию. В апреле власти РФ запретили Лободе въезд в страну в ближайшие 50 лет.

При этом в Украине певицу также не жалуют. Там ее обвинили в длительном «сидении на двух стульях». На этом фоне в Украине, в частности, предлагали лишить ее звания заслуженного артиста.

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