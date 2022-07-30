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Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которых ждет счастье в августе 2022

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которых ждет счастье в августе 2022
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Счастье. Иллюстративное фото
Счастье. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Знаменитый астролог перечислила избранных, пишет Topnews.

Астролог Тамара Глоба считает, что август будет продуктивным месяцем для всех знаков Зодиака. Некоторые из них встретят новую любовь или перейдут на новый уровень в старой. Других ждет успех в работе, где выпадет редкий шанс. Третьи пустятся в путешествие, которое не только обновит разум и изменит их жизнь. Особенно она выделила пять знаков, которым судьба будет благоволить больше других.

Рак

Первым в списке счастливчиков оказался Рак, для которого лето закончится просто сногсшибательно. Раки смогут не только отдохнуть и пообщаться с друзьями, но и поймать удачу в любви. Даже те из них, которые не могли найти вторую половину, обретут ее в финале лета. На работе ждет благодарность от начальства, а еще даже промахи будут проходить без последствий.

Если здоровье вдруг неожиданно даст сбой, то прийти в себя они смогут очень скоро. Будут радовать и близкие люди, а проблемы отодвинуться даже не на второй, а на третий план. Могут вернуться старые друзья.

Дева

Дева встретит август так, как любит – в познании нового в неожиданных сферах. Ждет их удача и в любви, ведь одиночество мало подходит для этих педантов Зодиака. Нерешенные вопросы, проблемы, в том числе с деньгами, останутся в прошлом.

Чтобы не промахнутся с крупными приобретениями, их стоит отложить на потом, считает астролог. И не впадать в уныние от промахов на работе, чтобы не тревожить близких. Надо в очередной раз позаботиться о своем здоровье. Девы станут проводить в семье и с друзьями больше времени, главном источнике вдохновения и душевного равновесия и смогут разобраться в себе.

Скорпион

Скорпионам август принесет бурю страстей, что подходит для этого темпераментного знака Зодиака. Глоба считает, что в этом летнем месяце Скорпионам придется пережить немало бесед, приключений и перемен. Да, в семье могут быть ссоры, но избежать их можно снизив градус скорпионьего упрямства. Астролог советует не держать в себе обиды. Тем более, что проблем с деньгами не будет.

Одинокие Скорпионы найдут романтическую привязанность, может быть она вернется из недавнего прошлого. А еще август подарит знаку сбывшуюся мечту и крупную покупку. И не надо нервничать, чтобы не хвататься за сердце. Лучше поехать к морю и разобраться с отношениями и самим собой.

 
 
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