Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которых ждет счастье в августе 2022

Астролог Тамара Глоба считает, что август будет продуктивным месяцем для всех знаков Зодиака. Некоторые из них встретят новую любовь или перейдут на новый уровень в старой. Других ждет успех в работе, где выпадет редкий шанс. Третьи пустятся в путешествие, которое не только обновит разум и изменит их жизнь. Особенно она выделила пять знаков, которым судьба будет благоволить больше других.

Рак

Первым в списке счастливчиков оказался Рак, для которого лето закончится просто сногсшибательно. Раки смогут не только отдохнуть и пообщаться с друзьями, но и поймать удачу в любви. Даже те из них, которые не могли найти вторую половину, обретут ее в финале лета. На работе ждет благодарность от начальства, а еще даже промахи будут проходить без последствий.

Если здоровье вдруг неожиданно даст сбой, то прийти в себя они смогут очень скоро. Будут радовать и близкие люди, а проблемы отодвинуться даже не на второй, а на третий план. Могут вернуться старые друзья.

Дева

Дева встретит август так, как любит – в познании нового в неожиданных сферах. Ждет их удача и в любви, ведь одиночество мало подходит для этих педантов Зодиака. Нерешенные вопросы, проблемы, в том числе с деньгами, останутся в прошлом.

Чтобы не промахнутся с крупными приобретениями, их стоит отложить на потом, считает астролог. И не впадать в уныние от промахов на работе, чтобы не тревожить близких. Надо в очередной раз позаботиться о своем здоровье. Девы станут проводить в семье и с друзьями больше времени, главном источнике вдохновения и душевного равновесия и смогут разобраться в себе.

Скорпион

Скорпионам август принесет бурю страстей, что подходит для этого темпераментного знака Зодиака. Глоба считает, что в этом летнем месяце Скорпионам придется пережить немало бесед, приключений и перемен. Да, в семье могут быть ссоры, но избежать их можно снизив градус скорпионьего упрямства. Астролог советует не держать в себе обиды. Тем более, что проблем с деньгами не будет.