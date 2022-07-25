ФОТО ⟩ Неизвестный оставил неприятный сюрприз в подъезде дома в Старом городе

В воскресенье председатель правления многоквартирного дома по адресу Суур-Карья, 18 в Старом городе обнаружила на лестничной клетке ужасающее зрелище. Были разгромлены почтовые ящики в первом подъезде дома. Вишенкой на торте стали экскременты, оставленные в углу.

«Почтовые ящики в первом подъезде снесли, бросили на пол и разбили. Ящики разбили о стену, стена тоже повреждена», — рассказала Elu24 председатель правления многоквартирного дома Ольга Штурм. Кроме того, в коридоре остался неприятный сюрприз. «За почтовыми ящиками были экскременты, которые были завалены почтой жильцов. Письма нескольких квартир нечитаемы».