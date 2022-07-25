Ольга Штурм, председатель правления многоквартирного дома, рассказала Elu24, что подобный случай произошел и несколько десятилетий назад. Каким образом однако вандал проник внутрь через запертую дверь, остается неясным.
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ФОТО ⟩ Неизвестный оставил неприятный сюрприз в подъезде дома в Старом городе
Неизвестный оставил неприятный сюрприз в подъезде дома в Старом городе
В воскресенье председатель правления многоквартирного дома по адресу Суур-Карья, 18 в Старом городе обнаружила на лестничной клетке ужасающее зрелище. Были разгромлены почтовые ящики в первом подъезде дома. Вишенкой на торте стали экскременты, оставленные в углу.
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