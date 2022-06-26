Прощание с Юрием Шатуновым проходит в воскресенье, 26 июня, в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища в Москве. Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет.
ПРЯМОЙ ЭФИР ⟩ Прощание с Юрием Шатуновым: сотни людей, тысячи белых роз и слезы на глазах
Читайте также: Подробности похорон Юрия Шатунова: тело кремируют, а прах захоронят в присутствии близких
Напомним, Юрий Шатунов скончался в Подмосковье из-за острой сердечной недостаточности. Позже у него диагностировали трансмуральный инфаркт (одна из наиболее тяжелых форм инфаркта, при которой поражаются все мышцы сердца). СМИ сообщают о том, что друзья своевременно вызвали скорую, но та отказалась приезжать на вызов, вследствие чего были потеряны 40 минут. Возможно, если бы врачи прибыли на вызов, музыкант был бы жив, пишет Starhit.
Артист почувствовал себя плохо во время отдыха, сказал, что печет в груди, тяжело дышать. Приятели доставили его в ближайшее медицинское учреждение, после чего отвезли в больницу в Домодедове в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти артиста.
У Юрия остались жена и двое детей, которые летят из Германии, чтобы проститься с любимым отцом и мужем.