ПРЯМОЙ ЭФИР ⟩ Прощание с Юрием Шатуновым: сотни людей, тысячи белых роз и слезы на глазах

Напомним, Юрий Шатунов скончался в Подмосковье из-за острой сердечной недостаточности. Позже у него диагностировали трансмуральный инфаркт (одна из наиболее тяжелых форм инфаркта, при которой поражаются все мышцы сердца). СМИ сообщают о том, что друзья своевременно вызвали скорую, но та отказалась приезжать на вызов, вследствие чего были потеряны 40 минут. Возможно, если бы врачи прибыли на вызов, музыкант был бы жив, пишет Starhit.