Сегодня народ простился с Юрием Шатуновым, который скончался на 49-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Проводить кумира в последний путь пришли тысячи поклонников его творчества.
Часть праха Шатунова захоронят в Германии, часть – на Троекуровском кладбище
Сердце певца остановилось в ночь на 23 июня, когда он был на отдыхе с друзьями. Супруга и дети музыканта живут в Германии и собираются прибыть на закрытую семейную церемонию прощания, которая состоится в Москве 28 июня. Как завещал сам Юрий — его тело кремируют, а прах захоронят в России и Германии.
«Это пожелание семьи и самого Шатунова. Он сказал: «Я не хочу, чтобы меня хоронили», — не хотел, чтобы беспокоили его тело. Поэтому прах будет здесь и в Германии», — сообщил журналистам концертный директор звезды Аркадий Кудряшов.
Стоит отметить, что, несмотря на народную любовь ряда поколений, у исполнителя хита «Белые розы» не было никаких званий. Поэтому возникли проблемы с покупкой места на кладбище, стоимость которого оказалась непосильной для семьи, деньги пришлось собирать друзьям и коллегам, пишет Starhit.
«Куда мы только не звонили, никто не помог с местом на кладбище. У Юры же не было званий… Пришлось купить на Троекуровском кладбище коммерческое место за 3 миллиона 700 тысяч рублей (или около 65 тысяч евро). Мир не без добрых людей, друзья помогли. Из артистов прислали букеты только два человека: венок от Игоря Яковлевича Крутого и корзина белых роз от Андрея Малахова. А так больше даже никто и не звонил. Тишина…», — рассказал помощник Юры.