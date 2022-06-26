Часть праха Шатунова захоронят в Германии, часть – на Троекуровском кладбище

Сердце певца остановилось в ночь на 23 июня, когда он был на отдыхе с друзьями. Супруга и дети музыканта живут в Германии и собираются прибыть на закрытую семейную церемонию прощания, которая состоится в Москве 28 июня. Как завещал сам Юрий — его тело кремируют, а прах захоронят в России и Германии.

«Это пожелание семьи и самого Шатунова. Он сказал: «Я не хочу, чтобы меня хоронили», — не хотел, чтобы беспокоили его тело. Поэтому прах будет здесь и в Германии», — сообщил журналистам концертный директор звезды Аркадий Кудряшов.

Стоит отметить, что, несмотря на народную любовь ряда поколений, у исполнителя хита «Белые розы» не было никаких званий. Поэтому возникли проблемы с покупкой места на кладбище, стоимость которого оказалась непосильной для семьи, деньги пришлось собирать друзьям и коллегам, пишет Starhit.