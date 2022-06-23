В июньскую (да и вообще в летнюю) жару очень тяжело уснуть, если вы не являетесь владельцем кондиционера. В таких условиях многие прибегают ко сну голышом. Однако врач-сомнолог Софи Босток рассказала, что это не самый лучший способ. И объяснила почему. Об этом сообщает Рамблер.
Почему в жару не стоит спать голышом
Почему в жару не стоит спать голышом
По словам Босток, если вы собираетесь спать голышом, то будьте готовы, что пот будет скапливаться на теле, его не будет отводить впитывающая поверхность, как это происходит, когда на вас одежда, и вы не охладитесь.
Поэтому ношение хлопчатобумажной пижамы или чего-либо, что отводит пот от тела, может быть лучшим решением,
- объясняет она.