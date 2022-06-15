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СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ! ⟩ Анна Седокова случайно выложила в Сеть видео не для посторонних глаз

Limon.ee
Анна Седокова случайно выложила в Сеть видео не для посторонних глаз
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Анна Седокова
Анна Седокова Фото: Инстаграм

Артистка не планировала демонстрировать столь пикантный контент, пишет Topnews.

 Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова случайно опубликовала ролик, не предназначенный для посторонних глаз, в соцсети.

На видео Анна рассматривает свою пышную грудь во всех ракурсах, стоя у зеркала. Седокова поняла, что «нажала куда-то не туда» после того, как ей стали приходить комментарии и лайки.

«Теперь я знаю, как это ”случайно выложить сторис”. А я думаю, почему мне подружки пишут приятные вещи, я уже давно ничего не выкладывала. А вот оказалось, недавно. Спасибо, что в штанах», — написала Седокова, оправдываясь за случившийся казус.

Однако подписчики ничуть не осуждают Анну за такую рассеянность. Судя по количеству лайков, спонтанная обнаженка пришлась им по вкусу

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