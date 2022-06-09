ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Бритни Спирс вышла замуж втайне от всех

На свадьбе присутствовал брат Бритни Спирс. Отца певицы, под опекой которого она находилась с 2008 по 2021 год, на свадьбу не пригласили. Среди гостей также не было матери и младшей сестры Джейми Линн, которых она обвиняла во лжи и спекуляции на ее имени.

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились на съемках клипа певицы в 2016 году. В сентябре прошлого года Сэм Асгари сделал предложение певице, однако точную дату свадьбы они не называли. Позже Бритни Спирс встречалась с дизайнером Донателлой Версаче: поклонники певицы предположили, что они обсуждали свадебное платье Бритни.