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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Бритни Спирс вышла замуж втайне от всех

Limon.ee
Бритни Спирс вышла замуж втайне от всех
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Бритни Спирс и Сэм Асгари.
Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: MARIO ANZUONI

Издание TMZ со ссылкой на свои источники сообщает, что свадьба Бритни Спирс и ее жениха Сэма Асгари состоялась. По данным источников, церемония была очень скромной, на свадьбу пара пригласила всего 100 гостей, пишет Сплетник.

На свадьбе присутствовал брат Бритни Спирс. Отца певицы, под опекой которого она находилась с 2008 по 2021 год, на свадьбу не пригласили. Среди гостей также не было матери и младшей сестры Джейми Линн, которых она обвиняла во лжи и спекуляции на ее имени.

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились на съемках клипа певицы в 2016 году. В сентябре прошлого года Сэм Асгари сделал предложение певице, однако точную дату свадьбы они не называли. Позже Бритни Спирс встречалась с дизайнером Донателлой Версаче: поклонники певицы предположили, что они обсуждали свадебное платье Бритни.

Для Бритни Спирс этот брак будет третьим: она была замужем за Джейсоном Александром и Кевином Федерлайном. Замуж за журналиста Джейсона Александра она вышла в 2004 году, однако через несколько дней брак был аннулирован. В том же году она вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна, с которым развелась в 2007 году. Для Сэма Асгари брак с певицей будет первым.

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