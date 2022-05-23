Почему опасно пользоваться сейфом в отеле: ответ эксперта

Лайфхаки воров

Путешественникам рекомендуют забыть о сейфе. Почему? Все просто: первое, что ищет вор в номере – сейф, где традиционно туристы оставляют ценные вещи. Один из преступников признался о шестизначном коде 999999 для взлома сейфов.

Один путешественник не мог открыть собственный сейф и позвонил на стойку регистрации. Менеджер сообщил ему стандартный номер, который якобы использован для многих сейфов отеля.

Другой путешественник сказал, что позвонил по телефону на стойку регистрации отеля, чтобы открыть свой сейф, и ему сказали использовать код 000000, – отмечают в The Sun.

Советы для туристов

Не рискуйте собственными деньгами или драгоценностями – попросите персонал отеля использовать их сейф для хранения ваших вещей.