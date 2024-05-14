ФОТО Необычный пассажир: на автобусной остановке на Хийумаа заметили неожиданного гостя

«Чья-то корова ждет друга на автобусной остановке Вийри», - пишет Бригитта в посте, сделанном в группе Facebook Hiumaa Heaks. Она делится фотографией коровы, стоящей на автобусной остановке.

Корова на остановке Хийумаа Фото: Erakogu

«Ждет автобуса и жует траву», - говорится в комментариях. «Вышел из автобуса в Кяйна. Был не особо разговорчив, только кивал головой», - шутит другой. «Чертов бык! Опять подвел - не приехал на работу!» - предлагает третий.

«Не стоит уделять ему много внимания. Как персонаж из мультфильма: красивый, но... оставил стадо, потому что отказывается идти по асфальту», - высказывает мнение местный житель.