В группе Facebook Hiiumaa Heaks разместили фотографию коровы, ожидающей автобуса на остановке. Местные шутят: «Ждет, когда приедет автобус для коров».
ФОТО ⟩ Необычный пассажир: на автобусной остановке на Хийумаа заметили неожиданного гостя
«Чья-то корова ждет друга на автобусной остановке Вийри», - пишет Бригитта в посте, сделанном в группе Facebook Hiumaa Heaks. Она делится фотографией коровы, стоящей на автобусной остановке.
«Ждет автобуса и жует траву», - говорится в комментариях. «Вышел из автобуса в Кяйна. Был не особо разговорчив, только кивал головой», - шутит другой. «Чертов бык! Опять подвел - не приехал на работу!» - предлагает третий.
«Не стоит уделять ему много внимания. Как персонаж из мультфильма: красивый, но... оставил стадо, потому что отказывается идти по асфальту», - высказывает мнение местный житель.