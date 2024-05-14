МИЛОЕ ВИДЕО Солдаты-союзники отправились в Вильяндимаа, чтобы помочь пожилой женщине по хозяйству

Солдаты помогли пожилой женщине уложить дрова на зиму. «Мы приехали к одной женщине по случаю Дня матери, чтобы помочь ей перенести дрова в сарай», - сказал майор Дэвид Ландграф-Кант , командир группы.

«Мы - часть большого контингента НАТО в Эстонии, и это подразумевает не только езду на танках и тренировки на учебных площадках, но и предоставление помощи местной общине. Это также часть пакета помощи НАТО, который вы получаете от нас», - добавил он.