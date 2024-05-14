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МИЛОЕ ВИДЕО Солдаты-союзники отправились в Вильяндимаа, чтобы помочь пожилой женщине по хозяйству

Limon.ee
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Kuvatõmmis / Youtube

Если обычно все привыкли видеть солдат, ползающих по лесу с оружием, то в День матери произошло нечто особенное: британские солдаты-союзники отправились в Вильяндимаа, чтобы помочь одной пожилой женщине. В ответ она угостила солдат горячими пирожками.

Солдаты помогли пожилой женщине уложить дрова на зиму. «Мы приехали к одной женщине по случаю Дня матери, чтобы помочь ей перенести дрова в сарай», - сказал майор Дэвид Ландграф-Кант, командир группы.

«Мы - часть большого контингента НАТО в Эстонии, и это подразумевает не только езду на танках и тренировки на учебных площадках, но и предоставление помощи местной общине. Это также часть пакета помощи НАТО, который вы получаете от нас», - добавил он.

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