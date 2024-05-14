Если обычно все привыкли видеть солдат, ползающих по лесу с оружием, то в День матери произошло нечто особенное: британские солдаты-союзники отправились в Вильяндимаа, чтобы помочь одной пожилой женщине. В ответ она угостила солдат горячими пирожками.
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МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ Солдаты-союзники отправились в Вильяндимаа, чтобы помочь пожилой женщине по хозяйству
Солдаты помогли пожилой женщине уложить дрова на зиму. «Мы приехали к одной женщине по случаю Дня матери, чтобы помочь ей перенести дрова в сарай», - сказал майор Дэвид Ландграф-Кант, командир группы.