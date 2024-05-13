Украинские участницы признались, как нарушили правила Евровидения: «Такого шмона не было никогда»

В столицу знаменитость прибыла поездом. На вокзале исполнительницу встречали с песней Teresa & Maria, но приехала она без Jerry Heil. В эфире телемарафона alyona alyona для ТСН объяснила, что ее коллега осталась за границей, ведь должна выступать на Каннском кинофестивале.

Также alyona alyona рассказала, что украинская делегация немного нарушила правила конкурса. В частности, команда надела футболки с надписью «Free Azovstal Defenders», что в переводе означает «свободу защитникам Азовстали». Впрочем, из-за аполитичности конкурса это было строго запрещено делать. Чтобы уменьшить риски, alyona alyona и Jerry Heil не надевали такие футболки.

«Мы решили не рисковать и не надевать их [футболки] на артистов. Чтобы вы понимали, такого шмона не было никогда. Их надели участники команды, понимая, что их могут забрать из зала. Главное было, чтобы артисты остались. Чтобы вы понимали, там такое было! Там заклеивали все надписи, бренды, если они даже у тебя где-то на ногтях, на лице. Мы рискнули и тайком надели такие футболки», - призналась певица.

Кстати, певицы со сцены Евровидения призывали к миру в Украине. Они произнесли такие слова: «Объединяйся, мир! Мир Украине». Как призналась alyona, команда консультировалась с организаторами конкурса, которые позволили им это сделать.

«Мы общались со многими представителями от государства, с нашей командой, общественным вещателем. Это было наше коллективное решение», - объяснила артистка.