ПОЦЕЛОВАННЫЕ БОГОМ Глоба назвала два знака Зодиака, которым удастся совершить прорыв в конце мая

В мае 2024 года время расцвета и подъема начнется у Раков. Рожденные под этим знаком Зодиака смогут, по словам Глобы, пройти через существенные перемены и достичь невиданного ранее успеха.

«Возникнут новые идеи, руководство будет их продвигать. Нужно беречь своих близких, домашних. Обратите внимание на проблемы, связанные с коммуникациями, а также с тем, что волнует вас в вопросах жилища», - предупредила Глоба.

Астролог посоветовала Ракам обратить внимание на предложения и проекты, которые будут проходить вдали от дома - они помогут озолотиться в самом прямом смысле слова.

Май станет также невероятным месяцем и для Водолеев.

«Период подъема. Время любви, повышенного внимания к вашей персоне. Окружающие обращают внимание на ваш вкус, силу, ваш потенциал и возможности. Апрель - месяц прорыва», - обещает Глоба.

Она отметила, что Водолеи не должны забывать о том, что родные и близкие в них очень нуждаются. Также в мае одинокие Водолеи могут рассчитывать на большой успех у представителей противоположного пола.