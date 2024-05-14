Астролог Тамара Глоба дала прогноз на последний весенний месяц. По мнению эксперта, наиболее успешно май сложится для представителей двух знаков Зодиака.
ПОЦЕЛОВАННЫЕ БОГОМ ⟩ Глоба назвала два знака Зодиака, которым удастся совершить прорыв в конце мая
В мае 2024 года время расцвета и подъема начнется у Раков. Рожденные под этим знаком Зодиака смогут, по словам Глобы, пройти через существенные перемены и достичь невиданного ранее успеха.
«Возникнут новые идеи, руководство будет их продвигать. Нужно беречь своих близких, домашних. Обратите внимание на проблемы, связанные с коммуникациями, а также с тем, что волнует вас в вопросах жилища», - предупредила Глоба.
Астролог посоветовала Ракам обратить внимание на предложения и проекты, которые будут проходить вдали от дома - они помогут озолотиться в самом прямом смысле слова.
Май станет также невероятным месяцем и для Водолеев.
«Период подъема. Время любви, повышенного внимания к вашей персоне. Окружающие обращают внимание на ваш вкус, силу, ваш потенциал и возможности. Апрель - месяц прорыва», - обещает Глоба.
Она отметила, что Водолеи не должны забывать о том, что родные и близкие в них очень нуждаются. Также в мае одинокие Водолеи могут рассчитывать на большой успех у представителей противоположного пола.