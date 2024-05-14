ФОТО Сын Софии Ротару выложил в соцсеть свежее фото матери: как выглядит 76-летняя певица

Снимком с матерью Руслан Евдокименко поделился не просто так. Таким образом, он поздравил ее с праздником День матери, который в Украине празднуют во второе воскресенье мая. В этом году празднование выпало на 12 мая.

Отметим, что София Ротару и ее семья являются редкими гостями в социальных сетях. С начала полномасштабной войны они не появляются на публике и вообще ничего не рассказывают о своей жизни. Тем не менее, семья Ротару не забывает о праздниках и обязательно поздравляет друг друга. Сама же певица всегда реагирует на важные для Украины даты и делает посты с поддержкой пострадавших, когда Россия наносит масштабные ракетные обстрелы.