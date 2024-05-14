Сын певицы Софии Ротару – Руслан Евдокименко – опубликовал свежее фото 76-летней мамы и показал, как она выглядит, пишет ТСН.
ФОТО ⟩ Сын Софии Ротару выложил в соцсеть свежее фото матери: как выглядит 76-летняя певица
Руслан Евдокименко опубликовал снимок артистки по случаю важного праздника.
Снимком с артисткой Евдокименко поделился в своем Instagram. На фото София Ротару в халатике и солнцезащитных очках сидела на диване.
Снимком с матерью Руслан Евдокименко поделился не просто так. Таким образом, он поздравил ее с праздником День матери, который в Украине празднуют во второе воскресенье мая. В этом году празднование выпало на 12 мая.
Отметим, что София Ротару и ее семья являются редкими гостями в социальных сетях. С начала полномасштабной войны они не появляются на публике и вообще ничего не рассказывают о своей жизни. Тем не менее, семья Ротару не забывает о праздниках и обязательно поздравляет друг друга. Сама же певица всегда реагирует на важные для Украины даты и делает посты с поддержкой пострадавших, когда Россия наносит масштабные ракетные обстрелы.