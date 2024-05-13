ДОЖДАЛИСЬ! Уже скоро в магазинах Prisma появится функция, которую жители Эстонии ждали годами

С появлением в супермаркетах касс самообслуживания многие люди пользуются только ими, поскольку это удобнее и зачастую быстрее, чем стоять в очереди в обычную кассу. Но не во всех магазинах в них возможно пользоваться всеми благами. Так, в кассах самообслуживания магазинов Prisma до сих пор нельзя посмотреть количество накопленного бонуса и снять его.