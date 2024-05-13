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ДОЖДАЛИСЬ! Уже скоро в магазинах Prisma появится функция, которую жители Эстонии ждали годами

Влада Лаевалинд
, репортер
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Магазин Prisma. Иллюстративное фото.
Магазин Prisma. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

С появлением в супермаркетах касс самообслуживания многие люди пользуются только ими, поскольку это удобнее и зачастую быстрее, чем стоять в очереди в обычную кассу. Но не во всех магазинах в них возможно пользоваться всеми благами. Так, в кассах самообслуживания магазинов Prisma до сих пор нельзя посмотреть количество накопленного бонуса и снять его.

Наверняка каждый из нас знает множество людей, которые в магазинах целенаправленно идут оплачивать свои покупки в кассах самообслуживания, где также хочется видеть сумму накопленного бонуса, чтобы воспользоваться им частично или полностью.

В магазинах Selver, Rimi и Maxima такая возможность есть если не с самого начала работы касс самообслуживания, то как минимум уже очень давно. А вот в магазинах Prisma это до сих пор невозможно.

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