Дженнифер Лопес все еще ведет переговоры со своими 16-летними близнецами — Эммой Марибель Муньис и Максимилианом Дэвидом Муньисом — о том, чтобы они провели с ней весь июль в туре в честь ее 55-летия. Напомним, что в прошлом году Джей Ло поделилась редкими и эмоциональными кадрами к 15-летию своих близнецов, пишет ФАКТЫ.
«Чувствую, что это последний раз»: Дженнифер Лопес уговаривает своих 16-летних близнецов поехать с ней в тур
«Меня не будет где-то два месяца с июня по август, поэтому я подумала: «Вы должны поехать со мной на весь июль. Вы можете, например, поехать в лагерь и делать все, что хотите, со своими друзьями в июне, а потом в конце августа, перед началом школы, вы можете вернуться и снова пообщаться с друзьями. Но вы должны поехать с мамой на некоторое время, - сказала поп-дива в эфире программы «Доброе утро, Америка». - Я чувствую, что это последний раз, когда я делаю что-то подобное с ними. Им по 16 лет. И в следующий раз они скажут: «Нет, мам». Я собираюсь использовать последнюю крошку власти, которую я имею над ними, чтобы сказать: «Вы должны приехать хотя бы ненадолго, так что, надеюсь, они на это согласятся».
Маленькая Эмми спела на бэк-вокале в треке Дженнифер Limitless 2019 года, который они исполнили вместе с ней в ее последующем 37-дневном туре It's My Party, а также на шоу в перерыве матча Super Bowl LIV в 2020 году.
Дженнифер нуждается в поддержке семьи, учитывая, что она была вынуждена отменить семь концертов из-за плохих продаж билетов. Удивительно, но Дженнифер запланировала концерт на свой настоящий день рождения 24 июля, а сайт Ticketmaster показывает, что в зале BOK Center в Талсе, штат Оклахома, все еще осталось много свободных мест.