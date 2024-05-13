«Чувствую, что это последний раз»: Дженнифер Лопес уговаривает своих 16-летних близнецов поехать с ней в тур

«Меня не будет где-то два месяца с июня по август, поэтому я подумала: «Вы должны поехать со мной на весь июль. Вы можете, например, поехать в лагерь и делать все, что хотите, со своими друзьями в июне, а потом в конце августа, перед началом школы, вы можете вернуться и снова пообщаться с друзьями. Но вы должны поехать с мамой на некоторое время, - сказала поп-дива в эфире программы «Доброе утро, Америка». - Я чувствую, что это последний раз, когда я делаю что-то подобное с ними. Им по 16 лет. И в следующий раз они скажут: «Нет, мам». Я собираюсь использовать последнюю крошку власти, которую я имею над ними, чтобы сказать: «Вы должны приехать хотя бы ненадолго, так что, надеюсь, они на это согласятся».