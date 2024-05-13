ФОТО Журналисты раскрыли зарплату двойника Кейт Миддлтон

Испанское телешоу о знаменитостях Fiesta раскрыло некоторые подробности о женщине, которая похожа на принцессу Уэльскую и спокойно могла бы заменять ее на публике.

Недавно супруга будущего короля Великобритании была в центре внимания общественности после новостей о том, что она борется с раком и проходит профилактическую химиотерапию.

Ее за это время лишь несколько раз замечали во время неофициальных выходов: с мамой в машине и с принцем Уильямом на рынке.

Согласно программе Telecinco, Кейт Миддлтон могла использовать двойника, чтобы заменять себя на публичных мероприятиях.

1100 евро, чтобы быть Кейт Миддлтон

Журналистка Конча Каллеха раскрыла некоторые подробности работы похожей на Миддлтон Габриэлы Мунро Дуглас, женщины, которая берет более 1100 долларов за ежедневную работу в роли монаршей персоны.

Габриэла появлялась в рекламных кампаниях и является бывшей участницей X Factor, однако точно неизвестно, пользовался ли Дворец услугами женщины.

«Нет официальных записей или подтверждения того, что Дворец нанимал ее для подобных вещей. Мунро Дуглас начала работать в 2011 году, когда спрос на ее услуги вырос из-за ее невероятного сходства с Кейт», - рассказывают журналисты издания.