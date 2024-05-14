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ФОТО Экс-ведущая шоу «Орел и решка» похвасталась стройными ножками в облегающем мини

Limon.ee
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Леся Никитюк.
Леся Никитюк. Фото: LOIC VENANCE

Звезда посетила солнечную Одессу и прогулялась по улицам города в стильном наряде, который подчеркнул ее стройные и длинные ноги. Ведущая выбрала короткое черное мини-платье на бретелях с открытым декольте, пишет НОВИНИLIVE.

Никитюк дополнила стильный образ жакетом, сумочкой и очками в тон. Яркий акцент платью добавили серебристые туфли-лодочки на завязках.

Подписчики не прошли мимо новых фотографий звезды и начали комментировать ее обольстительный образ. Пользователи соцсетей сделали много комплиментов ведущей:

  • «Что вы видите перед собой? Это сокровище, а не ноги».
  • «И куда там Ким Кардашьян».
  • «Леся, Одесса вам к лицу».
  • «А ноги, ноги, ноги, ноги, ноги, к счастью две дороги».
  • «Ноги надо двумя постами выкладывать».

Напомним, что ранее ведущая показала жуткое видео, как едва не умерла на съемках. В сторис своей страницы в Instagram звезда разместила короткое видео, на котором показала, как именно чуть не простилась с жизнью. Никитюк тогда участвовала в одном из конкурсов развлекательного проекта. Леся была в костюме мочалки, который в определенный момент набрал много воды и чуть не утопил ведущую.

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