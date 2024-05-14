ФОТО Экс-ведущая шоу «Орел и решка» похвасталась стройными ножками в облегающем мини

Напомним, что ранее ведущая показала жуткое видео, как едва не умерла на съемках. В сторис своей страницы в Instagram звезда разместила короткое видео, на котором показала, как именно чуть не простилась с жизнью. Никитюк тогда участвовала в одном из конкурсов развлекательного проекта. Леся была в костюме мочалки, который в определенный момент набрал много воды и чуть не утопил ведущую.