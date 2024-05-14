Звезда посетила солнечную Одессу и прогулялась по улицам города в стильном наряде, который подчеркнул ее стройные и длинные ноги. Ведущая выбрала короткое черное мини-платье на бретелях с открытым декольте, пишет НОВИНИLIVE.
ФОТО ⟩ Экс-ведущая шоу «Орел и решка» похвасталась стройными ножками в облегающем мини
Никитюк дополнила стильный образ жакетом, сумочкой и очками в тон. Яркий акцент платью добавили серебристые туфли-лодочки на завязках.
Подписчики не прошли мимо новых фотографий звезды и начали комментировать ее обольстительный образ. Пользователи соцсетей сделали много комплиментов ведущей:
- «Что вы видите перед собой? Это сокровище, а не ноги».
- «И куда там Ким Кардашьян».
- «Леся, Одесса вам к лицу».
- «А ноги, ноги, ноги, ноги, ноги, к счастью две дороги».
- «Ноги надо двумя постами выкладывать».
Напомним, что ранее ведущая показала жуткое видео, как едва не умерла на съемках. В сторис своей страницы в Instagram звезда разместила короткое видео, на котором показала, как именно чуть не простилась с жизнью. Никитюк тогда участвовала в одном из конкурсов развлекательного проекта. Леся была в костюме мочалки, который в определенный момент набрал много воды и чуть не утопил ведущую.