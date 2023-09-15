Экс-ведущая шоу «Орел и решка» показала жуткое видео, как едва не умерла на съемках

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками жуткой историей, как едва не умерла во время съемок шоу «Хто зверху?», пишет ТСН.
В сторис своей страницы в Instagram звезда разместила короткое видео, на котором показала, как именно чуть не простилась с жизнью. Никитюк тогда участвовала в одном из конкурсов развлекательного проекта. Леся была в костюме мочалки, который в определенный момент набрал много воды и чуть не утопил ведущую:
«Вспомнила, как я чуть не умерла в костюме "мочалки" на "Хто зверху?". Это был реально п****ц. Костюм набрал в себя много воды в бассейне… Смешна была бы смерть», – поделилась подробностями инцидента Никитюк.