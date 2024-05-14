В Бельгии приняли первый в мире трудовой кодекс для секс-работников

Правительство Бельгии приняло первый в Европе и мире трудовой закон о секс-работниках. Законопроект позволяет поставщикам услуг предоставлять бельгийским секс-работникам трудовой договор, что дает людям, занятым в проституции, доступ к таким мерам социального обеспечения как пенсии, медицинское страхование и ежегодный отпуск, пособие по безработице и семейные пособия.

Закон также обеспечивает защиту от рисков, связанных с работой, включая внедрение стандартов относительно того, кто может стать работодателем.

Даан Бауэнс из бельгийского профсоюза секс-работников объяснил, что новый закон налагает ограничения на то, кто может заключать контракты с проститутками, а это существенно ограничивает возможность эксплуатации. В частности, ограничения касаются тех, кто раньше был обвинен в торговле людьми и похищениях.

«Этот закон является первым в мире. Я не могу не подчеркнуть, насколько это важно. Благодаря этой модели Бельгия действительно демонстрирует, что она стремится защитить секс-работников, независимо от каких-либо моральных суждений о профессии», - заявил он.

Секс-работники теперь могут отказать клиенту в сексуальном акте, а также прервать половой акт в любой момент. Если какое-либо из этих прав используется более 10 раз в течение шести месяцев, работник или работодатель может вызвать государственного посредника для вмешательства. Однако сутенер не может уволить работника.

Секс-работники также могут расторгнуть свой контракт в любое время без предварительного уведомления и не теряют права на пособие по безработице при увольнении. Анонимность работников теперь также защищена, поскольку контракты будут заключаться под той же статьей, что и контракты с работниками гостиничного бизнеса в ресторанном и гостиничном секторе. Это сделано для того, чтобы они могли претендовать на другую работу, не опасаясь дискриминации.

Есть в законе пункт и о сутенерстве. Так, сутенеры должны иметь зарегистрированный офис в Бельгии и подать заявку на одобрение, прежде чем они смогут предлагать контракты. В одобрении будет отказано, если у них есть судимости за преступления, включая сексуальное насилие, убийство, вымогательство, жестокое обращение с секс-работниками.

Они должны предоставить секс-работнику тревожную кнопку, которая должна находиться в помещении, где оказываются сексуальные услуги, или быть переносной, если работник едет к клиенту.