Начало дня приносит много хороших идей. Это подходящее время для того, чтобы по-новому взглянуть на привычные вещи. Возможно, вы поймете, что ошиблись, поторопились с выводами, но еще не поздно все исправить. Совсем скоро наступит подходящий день для того, чтобы перейти от размышлений к решительным действиям, пишет Дворец.
Гороскоп на 14 мая для всех знаков Зодиака
Вторая половина дня будет насыщенной, интересной, полной ярких впечатлений. Стоит прислушаться к интуиции: она безошибочно подсказывает, за что стоит взяться в первую очередь. Возможны необычные знакомства, с которых начнется долгая дружба или красивая романтическая история.
Овен
Подходящий день для обсуждения важных вопросов. Можно говорить о том, из-за чего прежде возникали разногласия и споры. На этот раз удастся найти решение, устраивающее всех, и это будет во многом вашей заслугой. Вероятны совпадения, которые кому-то создадут трудности, а вам будут очень полезны. Вторая половина дня приносит хорошие новости. Часто они касаются не только самих Овнов, но и самых близких им людей, поэтому радуют вдвойне. Возможны романтические сюрпризы, заметные перемены к лучшему в отношениях с любимым человеком.
Телец
Старайтесь избегать стрессовых ситуаций в начале дня. Лучше не планировать на это время особенно сложных и важных дел. Скорее всего, вам будет трудно собраться с мыслями, настроиться на конструктивный лад. Некоторых Тельцов любой пустяк выбивает из колеи. Но со временем усиливается влияние позитивных тенденций, вы становитесь спокойнее, замечаете все больше возможностей, которыми хочется воспользоваться. Вторая половина дня обещает приятные знакомства и встречи, поднимающие настроение. Не исключено начало романтических отношений, которые будут складываться гармонично и легко.
Близнецы
День одинаково хорошо подходит для деловых и личных встреч. Вы быстро ладите с людьми, можете найти общий язык даже с теми, кто обычно неохотно идет на контакт. Даже скептики заинтересуются вашими идеями и предложат помощь в их реализации. Возможны денежные, поступления и выгодные сделки. Некоторых Близнецов сегодня ждут романтические сюрпризы, знаки внимания. Гармонично складываются отношения с любимым человеком; не возникает причин для разногласий и споров. Вечер – отличное время для того, чтобы строить планы на будущее. Вам часто удается предугадать, как будут развиваться события, что предпримут окружающие.
Рак
Старайтесь не нервничать. День сложится хорошо, если вы сохраните самообладание и не поддадитесь на провокации. Тут многим Ракам пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака не растеряются в сложных ситуациях, не совершат промахов там, где ошиблись другие. Вероятны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. Будет шанс восстановить давние деловые связи, а также помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Многие радует возможности пообщаться с вами, стараются познакомиться поближе. Ваш жизненный опыт будет полезен многим.
Лев
Старайтесь не тратить время напрасно. Начало дня очень плодотворно. Именно в это время у вас есть шанс справиться со сложными делами, добиться результатов, о которых прежде можно было только мечтать. Охотно помогают люди, раньше не раз обращавшиеся к вам за поддержкой. Вторая половина дня будет более спокойной. Вы хорошо проведете время с друзьями или членами семьи. Наверняка найдутся какие-то интересные дела, пусть и не слишком важные. Полезно вспомнить о давнем хобби: оно вновь подарит массу позитивных эмоций.
Дева
День сложится удачно, если вы настроитесь на серьезный лад. Не стоит поддаваться мимолетным переживаниям, идти на поводу у эмоций. Рассчитывайте на собственные силы во всем, за что беретесь, так вы сможете избежать и ложных надежд, и разочарований. Вероятно получение важной информации. Она может повлиять на ваши планы, заставить отложить на потом какие-то дела. Не исключены перемены в личных отношениях. Многие Девы станут лучше понимать окружающих, догадаются об их истинных желаниях и переживаниях. Это поможет избежать разногласий.
Весы
В начале дня могут возникнуть какие-то неожиданные трудности. Не исключено, что придется отложить реализацию важных для вас планов. Особенно расстраиваться не стоит: скоро влияние позитивных тенденций усилится, ситуация изменится к лучшему. Так что просто запаситесь терпением, подождите немного. Вторая половина дня порадует интересными предложениями. Не исключены встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Вы отлично ладите и со старыми знакомыми, и с новыми, получаете массу позитивных эмоций от общения.
Скорпион
Начало дня будет насыщенным и интересным. Это очень благоприятное время для общения. Вы в считанные секунды находите общий язык с людьми, с которыми прежде никто не мог поладить. Недавние соперники поймут, что сотрудничать с вами куда выгоднее, чем вести борьбу. Даже давние недоброжелатели готовы сложить оружие и пойти на мировую. Возможны хорошие новости, перемены к лучшему в деловой и личной сфере. Позже нужно будет вернуться к рутинным делам. Стоит отнестись к ним максимально серьезно, чтобы не допустить даже мелких промахов. Стоит прислушаться к советам: они часто оказываются полезными.
Стрелец
Лучше не браться за важные и сложные дела с самого утра. К сожалению, тут велика вероятность наделать ошибок. Не спешите принимать решения и ничего не говорите сгоряча. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, вторая половина дня проходит гораздо плодотворнее, проще и приятнее первой. Вероятны какие-то полезные знакомства, не исключено начало сотрудничества, которое откроет перед вами новые горизонты. В конце дня возможны хорошие новости, касающиеся семейных дел. Не исключены неожиданные визиты; в гости могут зайти давние друзья или родственники, с которыми вы давно не виделись.
Козерог
В начале дня может быть сложно сосредоточиться на делах. Часто вы выдаете желаемое за действительное, это мешает определиться с целями, правильно расставить приоритеты. Нужно немного времени, чтобы разобраться в ситуации, составить план действий. Не спешите; вскоре позитивные тенденции наберут силу. Вторая половина дня – благоприятное время для учебы и творчества, а также поиска ответов на непростые вопросы. Могут появиться отличные идеи, которые вы вскоре воплотите в жизнь. Заметно влияние позитивных тенденций в личных отношениях. Хорошо проходят романтические свидания.
Водолей
В начале дня могут появиться идеи, которые на первый взгляд покажутся отличными. Но вряд ли их сразу удастся реализовать: пока обстоятельства для этого не самые благоприятные. Обдумайте все как следует. Возможно, вы поймете, что переоценили свои возможности или желание окружающих помогать вам. Вторая половина дня – время решения вопросов, о которых вы много размышляли в последнее время. Становится ясным и очевидным то, о чем вы прежде лишь смутно догадывались. Строить планы теперь гораздо проще; вы знаете, как добиться цели.
Рыбы
Не самый простой день. Но если вы поведете себя правильно, то наверняка добьетесь успеха в делах. Не стоит идти на риск там, где можно обойтись без этого. Проявите осторожность и предусмотрительность; позже вы не раз поблагодарите себя за это. Многим Рыбам сегодня пригодится опыт, полученный раньше. Именно он позволит представителям знака избежать досадных ошибок, принять верные решения, когда времени на размышления будет совсем мало. Не исключены приятные встречи, которые поднимут вам настроение и запомнятся надолго.