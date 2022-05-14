Гороскоп на 14 мая для всех знаков Зодиака

Вторая половина дня будет насыщенной, интересной, полной ярких впечатлений. Стоит прислушаться к интуиции: она безошибочно подсказывает, за что стоит взяться в первую очередь. Возможны необычные знакомства, с которых начнется долгая дружба или красивая романтическая история.

Овен

Подходящий день для обсуждения важных вопросов. Можно говорить о том, из-за чего прежде возникали разногласия и споры. На этот раз удастся найти решение, устраивающее всех, и это будет во многом вашей заслугой. Вероятны совпадения, которые кому-то создадут трудности, а вам будут очень полезны. Вторая половина дня приносит хорошие новости. Часто они касаются не только самих Овнов, но и самых близких им людей, поэтому радуют вдвойне. Возможны романтические сюрпризы, заметные перемены к лучшему в отношениях с любимым человеком.

Телец

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций в начале дня. Лучше не планировать на это время особенно сложных и важных дел. Скорее всего, вам будет трудно собраться с мыслями, настроиться на конструктивный лад. Некоторых Тельцов любой пустяк выбивает из колеи. Но со временем усиливается влияние позитивных тенденций, вы становитесь спокойнее, замечаете все больше возможностей, которыми хочется воспользоваться. Вторая половина дня обещает приятные знакомства и встречи, поднимающие настроение. Не исключено начало романтических отношений, которые будут складываться гармонично и легко.

Близнецы

День одинаково хорошо подходит для деловых и личных встреч. Вы быстро ладите с людьми, можете найти общий язык даже с теми, кто обычно неохотно идет на контакт. Даже скептики заинтересуются вашими идеями и предложат помощь в их реализации. Возможны денежные, поступления и выгодные сделки. Некоторых Близнецов сегодня ждут романтические сюрпризы, знаки внимания. Гармонично складываются отношения с любимым человеком; не возникает причин для разногласий и споров. Вечер – отличное время для того, чтобы строить планы на будущее. Вам часто удается предугадать, как будут развиваться события, что предпримут окружающие.

Рак

Старайтесь не нервничать. День сложится хорошо, если вы сохраните самообладание и не поддадитесь на провокации. Тут многим Ракам пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака не растеряются в сложных ситуациях, не совершат промахов там, где ошиблись другие. Вероятны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. Будет шанс восстановить давние деловые связи, а также помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Многие радует возможности пообщаться с вами, стараются познакомиться поближе. Ваш жизненный опыт будет полезен многим.

Лев