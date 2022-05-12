Гороскоп на 13 мая 2022: Весам – сплетни, Рыбам – долгожданное предложение

Овен

Этот день может принести Овнам приятные изменения. Важно действовать решительно, и не упустить свой шанс. Будьте внимательны к мелочам и странным совпадениям, в них могут скрываться подсказки судьбы. Благоприятный день для учебы, вы сможете достичь больших успехов. Во второй половине дня можно побаловать себя покупками, они будут удачными.

Телец

В первой половине дня вероятны незапланированные расходы. Вы рискуете остаться на мели, если не будете осторожны с тратами. Стоит рассчитывать свои финансовые возможности, чтобы избежать неприятностей. В профессиональной деятельности инициатива поможет вам добиться желаемых результатов. Личная жизнь порадует, ваша вторая половинка сделает все возможное, чтобы ваши желания сбылись.

Близнецы

Несмотря на большой соблазн поддаться лени, этого делать не стоит. Сегодня упорный труд поможет вам добиться своего. Это повысит вашу уверенность в себе и уважение коллег. Вероятны конфликты с близкими людьми. Они склонны требовать от вас больше, чем вы сможете предложить, и это вызывает непонимание. В личной жизни стоит проявить осторожность, вы можете влюбиться в неподходящего человека.

Рак

День обещает быть спокойным и сложится неплохо. Пришло время заглянуть в долгий ящик и достать оттуда парочку дел, которые вы откладывали на потом. Благоприятное стечение обстоятельств поможет решить старую проблему или исправить ошибку. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции, она поможет найти выход из затруднительного положения. Возможны подарки и приятные сюрпризы.

Лев

Не самый легкий день для Львов. Тем, кто привык добиваться быстрых успехов, придется сложно. Проблемы могут возникать на ровном месте и только терпение и настойчивость помогут добиться нужных результатов. Не исключено, что вам придется в последнюю минуту менять планы, подстраиваясь под неожиданную ситуацию. Разногласия со старшими родственниками могут подпортить настроение.

Дева

Текущее финансовое положение может заставить Дев поволноваться. Если сможете найти новую работу, то сможете улучшить текущее состояние и даже в скором времени добиться повышения. Не стоит взваливать на свои плечи груз непосильных обязанностей. Это может спровоцировать усталость и раздражительность, которыми и воспользуются недоброжелатели. Во второй половине дня возможна встреча с человеком, к которому вы испытываете симпатию.

Весы

Сегодня события развиваются несколько медленно, и это может действовать вам на нервы, вызывая раздражение. Постарайтесь принять неспешный ритм дня, настраиваясь на то, что быстрых результатов достичь не получится. Будьте внимательны, ошибки и просчеты могут обернуться серьезными проблемами. Держитесь подальше от интриг и сплетен, это может нанести удар по вашей репутации.

Скорпион

В этот день у Скорпионов появляется шанс довести до конца начатые дела и решить вопросы, которые занимали ваши мысли в последнее время. В вопросах денег и ценного имущества проявите максимальную осторожность. Полагайтесь на собственный разум, советы окружающих сегодня могут навредить. Не исключено, что в жизни Скорпионов появится покровитель, который поможет реализовать все планы.

Стрелец

В пятницу могут напомнить о себе старые проблемы, однако вы сможете быстро с ними справиться. Тенденции дня положительные, вас ждут хорошие новости и приятные впечатления. Не стоит отправляться в дорогу с малознакомыми людьми. Ваша доверчивость может привести в ловушку недругов, не спешите доверять всему, проверяйте информацию и прислушивайтесь к подсказкам интуиции.

Козерог

Поспешные решения в этот день могут привести к серьезным ошибкам, на исправление которых уйдет немало времени и сил. Спланированные, обдуманные действия – ваш ключ к успеху. Внимательно присмотритесь к новым знакомым, первое впечатление может быть обманчивым. Сегодня трудно поладить с женщинами, не исключены ссоры и разногласия.

Водолей

В этот день жизненная энергия Водолеев на низком уровне, стоит избегать чрезмерных нагрузок. Будьте внимательны к своему здоровью, повышается вероятность пищевых отравлений. Возможны неожиданные встречи и не все они будут с людьми, которых вы рады видеть. Не исключены кардинальные изменения в жизни, связанные со сменой работы, переездом или заключением брака.

Рыбы