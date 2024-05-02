ГОРОСКОП НА 2 МАЯ Стрельцам день обещает сюрпризы, а Ракам – возможность увеличить доходы

Козерог

Благоприятный день, легкий и удачный. Он особенно хорошо подходит для общения: вы быстро ладите с новыми знакомыми, без труда находите общий язык с теми, с кем прежде спорили. Можно обсуждать сложные темы, обходясь без споров и взаимных претензий. Не исключены встречи, которые получат романтическое продолжение. Вероятен успех в делах, требующих творческого подхода. Чаще обычного приходится импровизировать и экспериментировать, вам это нравится. Вам удается многие привычные вещи увидеть в совершенно новом свете.

Водолей

День сложится удачно, если вы сохраните душевное равновесие, не пойдете на поводу у эмоций. Взвешенные решения часто оказываются верными, а вот о тех, что были приняты под влиянием момента, этого не скажешь. Тщательно выбирайте союзников. Не стоит доверять тем, кто прежде уже подводил вас, даже если эти люди обещают, что не повторят своих ошибок. Лучше не спешить с покупками. Вещи, которые сейчас кажутся вам необходимыми или, как минимум, очень полезными, скорее всего, так никогда и не пригодятся. А вот заплатить за них придется немало.

Рыбы

Удачный день, подходящий для решения многих вопросов, в том числе сложных. Ваша проницательность часто удивляет окружающих, кажется им почти сверхъестественной. Вы не только замечаете мелочи, на которые другие не обратили внимания, но и делаете правильные выводы из своих наблюдений. Это благоприятный день для общения. Вы способны найти подход к людям, с которыми прежде не ладили. Многие Рыбы догадываются о чужих секретах, но ведут себя очень тактично и деликатно, не подводят тех, кто им доверился.