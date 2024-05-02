Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня благоприятна. Это именно то время, когда могут быстро решиться важные вопросы, проясниться неоднозначные ситуации, появиться отличные идеи. Очень разным людям удается найти общий язык, могут помириться те, кто долго был в ссоре. Вторая половина дня тоже будет неплохой, но вряд ли она пройдет так плодотворно. Этот период больше подходит для отдыха и развлечений, чем для каких-то серьезных дел.
ГОРОСКОП НА 2 МАЯ ⟩ Стрельцам день обещает сюрпризы, а Ракам – возможность увеличить доходы
Овен
Вы более впечатлительны, чувствительны и ранимы, чем обычно. Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций, напряженных разговоров. Стоит сократить общение с людьми, которые легко выводят вас из равновесия, дразнят и провоцируют. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, и вторая половина дня складывается приятнее первой. Возможны встречи, которым вы будете рады. Некоторые Овны познакомятся с очень необычными людьми, узнают от них много интересного. Творческий потенциал очень высок, не будет недостатка в хороших идеях.
Телец
Вы добьетесь многого, если будете рассчитывать на свои силы. Сейчас лучше действовать самостоятельно, когда обстоятельства позволяют это, ни от кого не ждать помощи и поддержки. Не исключены разногласия с друзьями, хорошими знакомыми. Со временем вы достигнете компромисса, сейчас же важно сохранять доброжелательность и не обижать друг друга. День хорошо подходит для учебы. Вы быстро запоминаете все новое, многим интересуетесь, стараетесь использовать любую возможность, чтобы получить полезную информацию, пишет Dvorec.
Близнецы на завтра
День удачный, насыщенный и необычный. Могут произойти события, которые нарушат привычный ход жизни, заставят вас по-иному взглянуть на то, что прежде казалось нормальным, очевидным, единственно верным. У многих Близнецов появятся совершенно новые интересы. Не исключено, что захочется изменить сферу деятельности. Вряд ли на выбранном пути возникнут серьезные преграды. Вы быстро учитесь, легко запоминаете все, что может пригодиться. Будет шанс познакомиться с людьми, которые поделятся полезным опытом, во многом помогут.
Рак
День не самый легкий, но считать его особенно плохим тоже не стоит. Старайтесь сохранять самообладание, что бы ни происходило вокруг. Взвешенные решения помогают достичь отличных результатов, а порой и одержать верх над очень сильными противниками. Стоит быть осторожнее с малознакомыми людьми. Не спешите раскрывать им все свои секреты. Вторая половина дня подходит для обсуждения и решения финансовых вопросов. Некоторые Раки поймут, как стоит распорядиться имеющимися средствами. Другие найдут способ увеличить доходы.
Лев
Первая половина дня подходит для важных разговоров. Вы хорошо понимаете окружающих, легко догадываетесь об их желаниях, намерениях и планах. Удается найти подход даже к тем, кто обычно крайне неохотно идет на контакт. Львы стараются помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Окружающие это ценят. Позже наступит благоприятное время для новых дел. Можно взяться за осуществление каких-то смелых планов. Многое получается даже проще, чем вы ожидали. У вас будет шанс найти неожиданное применение своим знаниям и талантам.
Дева
Будьте внимательны и старайтесь реально смотреть на вещи. Сейчас вы склонны фантазировать, витать в облаках, порой игнорировать очевидные факты. Некоторым Девам окружающие дают хорошие советы, но представители знака редко к ним прислушиваются. Но даже если вы допускаете какие-то ошибки, их удается быстро исправить. Очень важно избегать неразберихи и пустой суеты. Иногда проще и эффективнее всего следовать плану, составленному раньше. Старайтесь не браться за новые дела, пока не завершите то, что начали раньше.
Весы
Начало дня будет благоприятным и интересным. Влияние позитивных тенденций сильно, многим вашим начинаниям сопутствует удача. Особенно значительных успехов вы добиваетесь там, где требуются изобретательность и творческий подход. Многим Весам помогает и умение ладить с людьми. Вторая половина дня проходит спокойно, больше подходит для отдыха и восстановления сил, чем для каких-то важных дел. Нежелательно проводить время с людьми, которые ведут себя недружелюбно, могут критиковать вас, делать обидные замечания. Найдите приятную компанию, настроение сразу улучшится.
Скорпион
Беритесь за дела с самого утра. Этот день сложится хорошо, если вы посвятите его полезным занятиям, на станете тратить время на пустяки. Вероятны успехи в учебе; вы быстро запоминаете все, что может пригодиться. Некоторые Скорпионы настроятся на творческий лад, найдут неожиданное применение своим талантам. Не всегда просто ладить с окружающими, и порой вам проще действовать самостоятельно, чем договориться с кем-то о совместных действиях. Старайтесь избегать долгих споров, толку от них мало. Часто полезнее пойти на уступки, чем доказывать свою правоту.
Стрелец
День обещает какие-то неожиданные события, сюрпризы, которым вы будете рады. Вероятны удачные совпадения, которые натолкнут представителей знака на интересные мысли. Можно вернуться к старым планам; на этот раз вам удастся осуществить их. Возможны небольшие денежные поступления. Не исключены встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Общение с ними окажется очень приятным, найдется масса интересных тем для разговора. Друзья наверняка предложат что-то интересное, и отказываться вам не захочется.
Козерог
Благоприятный день, легкий и удачный. Он особенно хорошо подходит для общения: вы быстро ладите с новыми знакомыми, без труда находите общий язык с теми, с кем прежде спорили. Можно обсуждать сложные темы, обходясь без споров и взаимных претензий. Не исключены встречи, которые получат романтическое продолжение. Вероятен успех в делах, требующих творческого подхода. Чаще обычного приходится импровизировать и экспериментировать, вам это нравится. Вам удается многие привычные вещи увидеть в совершенно новом свете.
Водолей
День сложится удачно, если вы сохраните душевное равновесие, не пойдете на поводу у эмоций. Взвешенные решения часто оказываются верными, а вот о тех, что были приняты под влиянием момента, этого не скажешь. Тщательно выбирайте союзников. Не стоит доверять тем, кто прежде уже подводил вас, даже если эти люди обещают, что не повторят своих ошибок. Лучше не спешить с покупками. Вещи, которые сейчас кажутся вам необходимыми или, как минимум, очень полезными, скорее всего, так никогда и не пригодятся. А вот заплатить за них придется немало.
Рыбы
Удачный день, подходящий для решения многих вопросов, в том числе сложных. Ваша проницательность часто удивляет окружающих, кажется им почти сверхъестественной. Вы не только замечаете мелочи, на которые другие не обратили внимания, но и делаете правильные выводы из своих наблюдений. Это благоприятный день для общения. Вы способны найти подход к людям, с которыми прежде не ладили. Многие Рыбы догадываются о чужих секретах, но ведут себя очень тактично и деликатно, не подводят тех, кто им доверился.