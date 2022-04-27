Джиджи Халид снялась топлес в рекламе собственного бренда купальников, оголив ягодицы

В коллекции представлены как раздельные купальники, так и слитные. Джиджи примерила бикини с цветочными принтами, в ярко-синюю клетку, а также светлые образы с рюшками. Летняя, теплая обработка снимков, цветочные принты и природные ландшафты на заднем плане — вся рекламная кампания напоминает о скором приближении лета. Джиджи органично смотрится в новом амплуа: с платиновыми локонами и косичками в передних прядях.