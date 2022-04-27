Супермодель Джиджи Хадид, недавно отметившая 27-летие, выпустила новую коллекцию купальников совместно с брендом Frankies Bikinis. Звезда подиумов появилась в рекламной кампании марки, пишет super.ru.
Джиджи Халид снялась топлес в рекламе собственного бренда купальников, оголив ягодицы
Вместе с Джиджи летнюю коллекцию представила креативный директор Frankies Bikinis Франческа Айелло.
Выбор модели в качестве амбассадора неудивителен, ведь Франческа и Джиджи — подруги детства.
В коллекции представлены как раздельные купальники, так и слитные. Джиджи примерила бикини с цветочными принтами, в ярко-синюю клетку, а также светлые образы с рюшками. Летняя, теплая обработка снимков, цветочные принты и природные ландшафты на заднем плане — вся рекламная кампания напоминает о скором приближении лета. Джиджи органично смотрится в новом амплуа: с платиновыми локонами и косичками в передних прядях.
Разумеется, в качестве модели она выступила сама, снявшись в рекламной кампании и выложив в Сеть весьма пикантные снимки. На одном из фото Джиджи позирует топлес, стоя в голубых трусиках-юбке с белым кроликом в руках.