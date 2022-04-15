Все обиды в прошлом? Королева Елизавета впервые за два года приняла у себя Меган Маркл

Поначалу история отношений Гарри и Меган походила на самую настоящую сказку про Золушку. Раньше трудно было представить, что член семьи Виндзоров может взять в жены американскую актрису и сохранить при этом титул. Напомним, дядя нынешней королевы Великобритании вынужден был в свое время отказаться от престола из-за любви к роковой Уоллис Симпсон. А вот Гарри удалось сделать Меган герцогиней Сассекской.

Можно только догадываться, на какой компромисс с самой собой пошла Елизавета II, давая добро на этот союз. Возможно, королева вспомнила, к чему привел брак принца Чарльза и Дианы Спенсер. Сыграл свою роль в этой истории и тот факт, что принц Гарри вряд ли когда-то сможет претендовать на английский престол. В общем, королева свое согласие дала, и четыре года назад младший сын Чарльза и Дианы обвенчался с Меган.

Но никто не мог предположить, к каким событиям приведет этот брак. Наверное, самым громким скандалом стало интервью Сассекских Опре Уинфри, когда они рассказали о проявлении расизма в Букингемском дворце. Громкие признания прозвучали уже после того, как Гарри и Меган отказались выполнять королевские обязанности и переехали за океан.

Меган Маркл смотрит на принца Гарри. Фото: TOBY MELVILLE/REUTERS

Стоит ли и говорить, что многие англичане окончательно разочаровались в принце и его возлюбленной. О том, что творилось в доме Гарри, можно только догадываться. Хотя нетрудно предположить, что почти все родственники мятежного герцога осудили такое поведение. По слухам, отношения с братом Уильямом у Гарри точно испортились. Да и дедушка принца, ныне покойный герцог Эдинбургский, в силу характера и своих убеждений даже видеть не хотел опальных родственников.