Вайкуле об отъезде в США: «У меня своя война, с которой мне следует справиться»

Я сейчас нигде не появляюсь из-за того, что у меня своя война, с которой мне следует справиться. Но я ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: "Как ты себя чувствуешь?", я им отвечаю: "Определенно лучше, чем вы". Они держатся, а это значит, что и мне надо держаться. Сейчас неприлично говорить о своих проблемах.