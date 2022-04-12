Латвийская певица Лайма Вайкуле с февраля находится в Беверли-Хиллз. Изданию Privātā Dzīve она призналась, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Латвию, пишет RUS.TVNET.
Вайкуле об отъезде в США: «У меня своя война, с которой мне следует справиться»
Лайма Вайкуле последний раз выходила на связь в социальных сетях 28 февраля с эмоциональным видео о реакции на вторжение России в Украину. Сейчас знаменитость находится в США со своим спутником Андреем Латковским. Оказалось, что они заняты "визитами к врачам".
О проблемах со здоровьем Лайма Вайкуле говорит уклончиво:
Я сейчас нигде не появляюсь из-за того, что у меня своя война, с которой мне следует справиться. Но я ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: "Как ты себя чувствуешь?", я им отвечаю: "Определенно лучше, чем вы". Они держатся, а это значит, что и мне надо держаться. Сейчас неприлично говорить о своих проблемах.
Лайма Вайкуле подчеркнула, что свое 68-летие она в этом году не отмечала.
Privātā Dzīve сообщает, что певица планирует вернуться в Латвию в июне.