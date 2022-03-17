Ольга Бузова впервые призналась, что скучает по Даве

Однако на очередной вопрос подписчиков о Даве - блогере, с которым певица не так давно встречалась, Бузова все же решила ответить.

- По Даве скучаешь? - скромно поинтересовался кто-то из поклонников. - Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко, - откровенно призналась ведущая.

Правда, розовые очки с глаз Бузовой уже давно слетели, поэтому тут же она напомнила фанатам о неприятной стороне тех отношений.

- Потом вспоминаю, что он творил.. И это меня возвращает в реальность. Скучаю по своим чувствам и настоящей любви... Я его реально любила, - заключила певица.