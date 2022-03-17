Личная жизнь певицы и телеведущей Ольги Бузовой - то, что часто становится поводом для сплетен и перемывания косточек среди поклонников. Звезда уже ни раз говорила, что делиться сокровенным не будет, а уж тем более не будет рассказывать о своих любовных приключениях.
Ольга Бузова впервые призналась, что скучает по Даве
Однако на очередной вопрос подписчиков о Даве - блогере, с которым певица не так давно встречалась, Бузова все же решила ответить.
- По Даве скучаешь? - скромно поинтересовался кто-то из поклонников.
- Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко, - откровенно призналась ведущая.
Правда, розовые очки с глаз Бузовой уже давно слетели, поэтому тут же она напомнила фанатам о неприятной стороне тех отношений.
- Потом вспоминаю, что он творил.. И это меня возвращает в реальность. Скучаю по своим чувствам и настоящей любви... Я его реально любила, - заключила певица.
Напомним, что совсем недавно, перед своим отлетом в Арабские Эмираты, Бузова заинтриговала всех своим сопровождающим. Только интрига оказалась ложной - в отпуск ведущая отправилась в одиночку и в очередной раз напомнила, что ни в чьей компании не нуждается.