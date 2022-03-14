Бузова в мини-шортах не скрывает изменения в фигуре

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять публику. Она регулярно облачается в яркие наряды, когда ездит на съемки или выступает на сцене. Телеведущая призналась, что поправилась в прошлом году. При этом в феврале она была на съемках в Африке, где также много тренировалась. Но по возвращении в Москву артистка стала носить свободные или объемные наряды. А вот на отдыхе в Дубае звезда снова отметилась в летних образах, пишет teleprogramma.ru.