Умерший Том Хаос ранее уже пытался совершить суицид: «Была дикая любовь»

Он когда-то очень давно мне рассказывал историю о том, что у него была дикая любовь и он чуть ли не наложил руки. У него были такие попытки, в свое время,

— призналась она.

К тому же, по словам экс-PR-менеджера «Отпетых мошенников», лидером коллектива всегда хотел стать Сергей Аморалов, поэтому состав активно менялся с 1996 года. В конце августа 2021 года группу покинул и сам Том Хаос из-за финансовых разногласий со своим коллегой.

Хитрый очень (Аморалов — Прим. ред.). И он под свою гребенку всегда делал группу, чтобы ему все там подчинялись полностью, как бы, мог ими управлять. И Том Хаос уходит из группы, потому что его всегда обманывали из-за денег. Было уже какое-то недоверие что ли,

— рассказала она.

Сазыкина предположила, что причиной смерти Тома Хаоса могла быть затяжная депрессия. Зинуров к своим 50-ти годам так и не смог обзавестись семьей. У него был долгий роман с экс-солисткой «ВИА Сливки» Евгенией Синицкой, однако на момент своей кончины Зинуров оказался одинок. PR-менеджер предположила, что он мог переживать из-за своего одиночества.

Том Хаос был бессменным солистом группы «Отпетые мошенники» с 1996 года, наравне с Сергеем Амораловым и Гариком Богомазовым. Коллектив получил известность благодаря таким хитам, как «Всяко-разно», «А у реки», «Девушки бывают разные» и «Люби меня люби», напоминает Газета.ru.

Первым, в 2016 году, группу покинул Богомазов, в 2021-м из коллектива ушел и сам Зинуров, чтобы начать сольную карьеру. Его место в группе занял новый солист Алексей Радченко.