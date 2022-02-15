Бузова в шортах «в облипку» и топе засветила свои прелести на съемочной площадке

Поклонники телеведущей давно обсуждают изменения в ее фигуре. Ранимая Ольга часто отвечает на нападки хейторов и журналистов. По ее словам, она две недели провела в Минске на съемках, где уплетала драники, а затем попала в больницу, где ей кололи препараты. Вот вес и изменился. «Хочу всем объяснить, когда случилась ситуация с рукой, мне кололи гормоны. Мне категорически нельзя заниматься спортом, пока я полностью не восстановлюсь. Ну ладно, я чуть поправилась, но не называйте меня упитанной», — с улыбкой говорит Бузова.

На днях она заверила, что похудела, но ее поймали на лжи. 15 февраля Бузова решила провести экскурсию по съемочной площадке. Она предстала в полосатых мини-шортах и топе без лифа. Наряд позволил ей подчеркнуть длинные ноги. Но Ольга не пожелала скрыть изъяны. Поклонники заметили, что шорты расстегнуты. Многие посчитали, что она их просто не смогла застегнуть из-за живота, пишет teleprogramma.pro.

«Оль, как-то маловат наряд», «Ну прям выросла из этих шортиков», «Пуговка не выдержала», «Ну нет гармонии! Верх закрытый нужен или нет», «Ну кто тебя так одевает», «Смутила всех мужчин там», «Да, ты прям в теле! Шорты едва застегнула», «Как-то несуразно выглядишь», «Оля, иди еще тренируйся», — стали писать пользователи Сети.