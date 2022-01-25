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ФОТО ⟩ Всем бы так выглядеть в ее возрасте! Бабушке Жени Фокина – 79

Женя Фокин ФОТО: facebook.com/jevgeni.fokin

Бабушка известного эстонского стилиста Жени Фокина празднует день рождения, ей – 79. Но это всего лишь цифра!

Женя Фокин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию своей любимой бабушки, которая в этот день отмечает свой день рождения. Жизнерадостная женщина позирует на багажной ленте в таллиннском аэропорту. Стоит отметить, что для своих лет выглядит она просто восхитительно, и конечно же очень модно одета – с таким внуком иначе и быть не может!

«Эта фифа – моя бабушка и сегодня у нее день рождения! И пускай 79 будет лишь цифрой в паспорте», – подписал снимок стилист Женя Фокин.

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