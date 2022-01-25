ФОТО ⟩ Всем бы так выглядеть в ее возрасте! Бабушке Жени Фокина – 79
Бабушка известного эстонского стилиста Жени Фокина празднует день рождения, ей – 79. Но это всего лишь цифра!
Бабушка известного эстонского стилиста Жени Фокина празднует день рождения, ей – 79. Но это всего лишь цифра!
Женя Фокин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию своей любимой бабушки, которая в этот день отмечает свой день рождения. Жизнерадостная женщина позирует на багажной ленте в таллиннском аэропорту. Стоит отметить, что для своих лет выглядит она просто восхитительно, и конечно же очень модно одета – с таким внуком иначе и быть не может!
«Эта фифа – моя бабушка и сегодня у нее день рождения! И пускай 79 будет лишь цифрой в паспорте», – подписал снимок стилист Женя Фокин.