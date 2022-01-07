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Лайма Вайкуле сменила прическу и показала подросшую племянницу

Лайма Вайкуле ФОТО: Кадр из видео

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле разместила в соцсетях ролик, в котором поздравила всех с Рождеством и Новым годом. 

67-летняя знаменитость появилась на видео с молодой девушкой. Они вместе стояли во дворе ее юрмальского особняка и напевали мелодию из рождественской песни «Тихая ночь, святая ночь», пишет RUS TVNET.

Лайма Вайкуле была в стильных солнечных очках и желтом пальто. Неожиданно для поклонников певица сменила прическу - ее голову украшали кудри, а это значит, что артистка решилась на завивку.

Вайкуле поинтересовалась у фолловеров, откуда может быть такое настроение. Спутница артистки тут же ответила: «С Рождеством! С Новым годом».

«Merry Christmas! Laimīgu Jauno gadu!» - подхватила Лайма. 

Она призналась, что рядом с ней стоит ее подросшая племянница.  

В комментариях Вайкуле поспешил поздравить с Рождеством Владимир Винокур. К нему присоединились многочисленные подписчики. 

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