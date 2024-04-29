ВИДЕО «Теперь она наестся»: брошенный парень оригинально отомстил бывшей девушке

Неизвестный парень, вероятно, решил оригинально отомстить девушке, которая его бросила, и оформил на ее адрес более 50 заявок курьерской доставки еды из нескольких ресторанов в городе Измир (Турция). Об этом пишет издание Cumhuriyet.

Сообщается, что курьезный инцидент произошел на прошлой неделе, около 21:00, когда более двух десятков курьеров одновременно приехали к многоквартирному дому на улице Чимен, что в районе Балчова.

Ажиотаж снял на видео один из случайных прохожих, после чего опубликовал его в социальных сетях. Когда снятые кадры завирусились, на этот случай обратили внимание местные журналисты и начали выяснять все подробности.

Оказалось, что шутник воспользовался опцией наложенного платежа в турецком приложении для доставки еды Yemeksepeti, чтобы сделать несколько заказов под вымышленными именами и отправить их на адрес бывшей.

Парень даже не напрягся, чтобы придумать реалистичный номер телефона, вместо этого указал ряд одинаковых цифр - 0555 555 55 55 55. Некоторые заведения общественного питания, которые получили подозрительный заказ, попытались позвонить клиенту для проверки и подтверждения, но многие не смогли этого сделать.

Таким образом более 50 заказов поступило на один и тот же адрес примерно в одно и то же время. На многочисленных видеозаписях, распространенных в интернете, можно увидеть, как 25 раздраженных курьеров ждут под дверью, чтобы получить оплату.

«Теперь она наестся», - посмеялся один из пользователей сети в комментариях под роликом.

Ни один из ресторанов не пожаловался на этот случай в полицию, поэтому никто даже не искал недобросовестного клиента. Все заказы были возвращены, но большую часть еды пришлось выбросить.