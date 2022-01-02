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Психолог рассказал о вреде подарков

Подарок от мужчины. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Подарки могут вызвать у получателя дискомфорт, а в некоторых случаях даже эмоциональные страдания. Об этом предупредил профессор психологии Университета ДеПола Джозеф Феррари, пишут «Известия».

Он объяснил, что подарки поднимают настроение прежде всего дарителю, при этом зачастую тот не задумывается, куда получатель будет девать презент. Нередки ситуации, когда складывать подарки некуда, а выбросить жалко и неудобно перед близким человеком.

Выйти из положения можно, заменив материальные подарки на онлайн-курсы по музыке, пению, иностранному языку или кулинарии. Также беспроигрышными вариантами окажутся билеты в кино, театр или музей, подарочная карта от ресторана, поход на каток или загородная поездка на выходные, а многие не откажутся от похода в спа или курса по йоге.

Ранее мы перечислили самые бесполезные подарки, которые они когда-либо получали на Новый год. Согласно опросу, в топе ненужных презентов оказались сувениры и статуэтки — их не хотели бы получить на праздник около шести процентов респондентов. Три процента участников исследования также выделили в антирейтинг кухонную утварь и столовые приборы. Помимо этого, два процента опрошенных негативно отозвались о носках, безделушках, конфетах, шоколаде и других сладостях. Кроме того, выяснилось, что около семи процентов считают бесполезными любые преподнесенные на Новый год подарки.

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