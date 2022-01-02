Психолог рассказал о вреде подарков

Он объяснил, что подарки поднимают настроение прежде всего дарителю, при этом зачастую тот не задумывается, куда получатель будет девать презент. Нередки ситуации, когда складывать подарки некуда, а выбросить жалко и неудобно перед близким человеком.

Выйти из положения можно, заменив материальные подарки на онлайн-курсы по музыке, пению, иностранному языку или кулинарии. Также беспроигрышными вариантами окажутся билеты в кино, театр или музей, подарочная карта от ресторана, поход на каток или загородная поездка на выходные, а многие не откажутся от похода в спа или курса по йоге.